TBMM Başkanı, oy tutanağını şerh koymasın diye divanda oturmayan üyeye imzalattı!

Anayasa gereği gizli yapılması gereken TBMM Genel Kurulu'ndaki Anayasa değişikliği oylamasında, AKP'lilerin açık oy kullanmasına ilişkin tartışmalar bitmiyor.

İlk tur oylamada, divan katibi CHP’li Özcan Purçu’nun AKP’lilerin gizli oylamada, açık oy kullanmalarını tutanağa eklemesi üzerine, Meclis’i yöneten AKP’li Başkan Vekili Ahmet Aydın ikinci oylamada CHP’li divan katibine tutanak imzalatmadı. Onun yerine, divanda oturmayan ve o oturumda görev almayan MHP’li Zihni Açba’ya tutanağı imzalattı. Böylece tutanağa şerh düşülmesini de önlemiş oldu.

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İkinci oylama sırasında CHP adına divan katipliği yapan ve AKP’li Başkan Vekili’nin oy sayım tutanağını imzalatmadığı Ali Haydar Hakverdi, “Ahmet Aydın hile yaptı” dedi.

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CHP’Lİ HAKVERDİ; “AHMET AYDIN SÖZ VERMİŞTİ. HİLE YAPTI”

Hakverdi, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, ikinci oylama öncesinde AKP’li Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın’la konuştuğunu, AKP’lilerin bu oylamada da açık oy kullanması halinde, bunu tutanağa geçireceğini söylediğini anlattı.

Bunun üzerine Aydın’ın kendisine tutanağa şerh koymak yerine, “imzalamaktan imtina etti” notunu koymasını önerdiğini anlatan Hakverdi, şöyle konuştu;

“Aydın’ın, tutanağa senin adına ‘imzalamaktan imtina etti” notunun koyulmasına ilişkin önerisini kabul ettim. Anlaştık. Böylece ben de, neden tutanağı imzalamadığıma ilişkin ayrıntılı bir dilekçeyi tutanağa ek olarak koyabilecektim. Ancak aramızda bu anlaşma olduğu halde, divanda oturan ve yetkisi olanın ben olmama rağmen, tutanağı bana değil, MHP’li Zihni Açba’ya imzalattı. Ahmet Aydın hile yaptı. Kendisine de bu durum çok yakıştı.”

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Tüm oturum boyunca divanda kendisinin görev yaptığını, dolayısıyla da o tutağı imzalaması gerekenin kendisi olduğunu vurgulayan Hakverdi, durumu bir örnekle de anlattı.

“Benim yaşadığım şöyle birşey; Düşünün, TBMM’yi Başkan vekili olarak Ahmet Aydın yönetiyor. Ancak onun yerine bir diğer başkan vekili, mesela Ayşenur Bahçekapılı meclisi yönetmiş gibi işlem yapılıyor. Bu hiledir”.