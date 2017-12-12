TBMM’de ‘ayaklı materyal’ ve ‘mal’ tartışması

Meclis'te Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve yüksek yargı kurumlarının bütçe görüşmelerinde ‘mal’ ve ‘ayaklı materyal’ tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, partili arkadaşı Musa Çam’a söz verilmeyince AKP’li Alim Tunç’a “Ben senin ne mal olduğunu biliyorum” sözleri tansiyonu yükseltti.

Görüşmeler sırasında sataşma üzerine söz isteyen CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’a söz verilmedi. AKP Uşak Milletvekili Alim Tunç da Çam’a, laf attı. Özgür Özel, Tunç'a “Senin ne mal olduğunu biliyorum, seninle irtibatımı kestim” karşılığı verdi. Tunç yerinden fırladı ve Özel'e doğru koşmaya başladı. AKP'li Tunç'u CHP'li Ali Şeker tuttu. Araya giren vekiller kavga çıkmasını önledi. Oturumu yöneten Başkanvekili, 5 dakika ara veriyorum diyerek çalışmaya ara verdi.

Verilen ara sırasında da gerilim devam etti. AKP'li Nazım Maviş, CHP'li vekillerin üzerine yürüdü. CHP'li Barış Yarkadaş, “Eşkıya mısınız” diye bağırdı. Maviş iterek yürümeye devam edince Yarkadaş, “Ne bu ya, çık dışarı, gel…”karşılığını verdi.

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Tartışmadan sonra Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Tunç'un saldırısını hatırlatarak, “Buradan CHP'li milletvekillerine sesleniyorum; saldırı amaçla gelen iktidar milletvekilini yere indiremezseniz, yazıklar olsun” dedi. Özel de ‘ne mal olduğunu biliyorum' sözünde hareket olmadığını ve 5 ay önce yaşanan bir tartışmadan sonra AKP'li Tunç'la irtibatı kopardığını söyledi.

CHP'li Ali Şeker ve Veli Ağbaba'nın bütçe görüşmelerini kamera ile çekmesi de tartışmalara neden oldu. Başkanvekili Ahmet Aydın, tripotu kastederek, “Sayın Şeker, o ayaklı materyali kaldıracaktınız, çalışma düzenine hepimiz uymak zorundayız” diye uyardı. Aydın, ayaklı materyalin kaldırılmasında ısrarcı olunca tartışma çıktı. CHP'li Özel “Hayır, kaldırmıyoruz” diye talebe karşı çıktı. Aydın, Meclisin yayın hakkının TBMM'ye ait olduğunu söyledi. CHP'liler yayında ısrarlı olunca oturuma ara verildi.