TIR’la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde TIR'la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Develi İlçesine bağlı Çayırözü Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında İrfan Y. yönetimindeki 38 UK 630 otomobil ile karşı şeritten gelen A.F. yönetimdeki tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil sürücü İrfan Y. (62) ve eşi Ayşe Y. (58) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)