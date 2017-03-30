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TIR’la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde TIR'la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
07:4830 Mart 2017
Gündem
TIR’la otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Kayseri'nin Develi ilçesinde TIR'la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Develi İlçesine bağlı Çayırözü Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında İrfan Y. yönetimindeki 38 UK 630 otomobil ile karşı şeritten gelen A.F. yönetimdeki tırla çarpıştı.

FOTO:İHA - Kazada İrfan Y. ve eşi Ayşe yaşamını yitirdi.

FOTO:İHA – Kazada İrfan Y. ve eşi Ayşe yaşamını yitirdi.

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobil sürücü İrfan Y. (62) ve eşi Ayşe Y. (58) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ve araç içerisinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Son güncelleme: 07:5030.03.2017
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