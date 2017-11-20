Türkiye’nin beklediği haber geldi: Kartal bebek kalp nakli oldu

5 aylık Kartal Yıldırım için uygun kalp bulundu. Nakil operasyonu gerçekleştirilen Kartal bebek sabaha karşı ameliyattan çıktı.

Almanya’da Giessen Üniversite Kliniği’nde yapay kalp makinasında yeni bir kalp bekleyen Kartal bebek, pazar gecesi yeni kalbine kavuştu. Kalp ve Damar cerrahı Prof. Hakan Akıntürk’ün gerçekleştirdiği kalp nakli başarılı geçti. Önce yapay kalbin çıkarılması için Kartal bebek pazar akşamı ameliyata alındı. Ardından yerel saatle saat 20.00’de yeni kalp geldi ve Kartal bebek hemen kalp nakli için tekrar ameliyathaneye yatırıldı. Kalp naklini pediatrik kalp damar cerrahı Prof. Hakan Akıntürk yaptı. Kartal bebek Almanya saatiyle sabah saat 03.00’te ameliyathaneden çıktı ve 48 saat gözetim altında tutulmak üzere yoğun bakım ünitesine yatırıldı.

1 MİLYON 99 BİN EURO PARA GEREKİYORDU

Kartal bebeğin kalp nakli için 1 milyon 99 bin Euro gerekiyordu. Temmuz ayında sosyal medya üzerinden kampanya yapılmış ve gereken para 19 saatte toplanmıştı.

Beş aydır Almanya Giessen'deki Justin Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan Kartal bebek nakil için uygun kalp bekliyordu. Uygun kalp dün öğlen bulundu.

48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Ameliyatı Giessen Üniversite Kliniği Çocuk Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Hakan Akıntürk yaptı. Sabaha karşı ameliyattan çıkan kartal bebek şimdi yoğun bakımda tutuluyor. Ameliyatının iyi geçtiği, önümüzdeki 48 saatin önemli olduğu belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Anne Ahu Kahraman Yıldırım, kalbin bulunması ardından yaşadıkları o mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştı. “Aylardır bu anı bekledik” dedi. Bebeğinin kalbini bağışlayan aileye şükranlarını sunan anne Yıldırım, herkesten dua beklediğini söyledi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şöyle dedi:

“19 günlüktün daha Kartal’ım.Akşam nefes alıp verişindeki zorlanmayı fark edip bir gariplik var lütfen doktora gidelim diye babanın başının etini yemiştim.20 günlükken tanıştın yoğun bakımlarla.Herkes lohusa paniği sanmıştı.Oysaki anneler anlardı.Kim bilebilirdi sapa sağlam doğan dünya güzeli bir bebeğin vücuduna havadan kaptığı bir mikrobun, bu gece kalp nakli ameliyatını beklerken bana bunları yazdıracağını.19 saatte toplandı senin Almanya’da kalp nakli ameliyatı olabilmen için gerekli para. Ve ne büyük bir mucizedir ki 19 Kasım’da geldi aylardır beklenen yeni kalbin.Herkes bu anne şımarık dedi.Herkes Türkiye’de bebeklere kalp nakli oluyordu ,hem de ücretsiz boşuna gitmiş dedi.Ama kimse şunu vicdanına sormadı.Türkiye’de bu nakil oluyor ama o nakil için gerekli donör bulunuyor mu ? Organ Bağışı yapabilcek kadar bilinçli miyiz ? Bu gece bir anne bilmediğim bir yerde ağlıyor.Ama o yüce gönüllü anne başka bir annenin yavrusuna hayat olduğunu biliyor. Ve ben şimdi diyorumki artık benim 3 çocuğum var. Lal, Kartal ve Kartal’a hayat veren kalbin sahibi bebek. Hangi ülkeden bağışlandı,bebek kız mı erkek mi ? Bu bilgiler gizli verilmiyor bize.Ama ben buradan binlerce kez minnetimi yazacağım. Ve üç bebeğimi de çok sevip koruyup kollayacağım. Hepiniz bana rabbimin emanetisiniz.İnanıyorum ki bizim hikayemiz umut olacak.İnanıyorum ki ülkemiz de anneler organ beklerken ağlamayacak.Doktor demin bembeyaz olmuş suratımı gördü ve bana dedi ki ,haklısın paniksin. Ama sen çok mutlu ve güçlü bir annesin.Senin oğlun da sana benziyor.Çok tuhafım.Hep mutluluktan deliye dönerim sanardım. Ama bütün gecem bize kalbini bağışlayan aileye ve kalbini bize teslim eden bebeğe dua etmekle geçiyor.Onlar için üzülürken doya doya sevinemedim.Şimdi karşıma çıksalar değil ellerini ayaklarını öperdim.İnşallah herşey yolunda gidecek.Lal prensesim bize uğur getirdi.Kartoş’um akıl küpüm ailemizi bir arada gördü ve ameliyatına girdi.Dua dua dua.Allah ol der ve olur.Tek mucize ondan gelir.Şimdi dualarla bekleme zamanı. #yılmazkoydumadınıyılmagüzeloğlum #yılmazkartalnakilameliyatında #organbağışıhayatkurtarır #berlinheart #hayatkurtarır”