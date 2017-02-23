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Kılıçdaroğlu: ‘Tutuklanması utanç verici’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya sitesi twitter’dan Piyanist Dengin Ceyhan tutuklanmasına ilişkin değerlendirmeler bulundu. Kılıçdaroğlu kişisel hesabından yaptığı açıklamada, 'Tutuklanması utanç verici' dedi.
19:4323 Şubat 2017
Gündem
Kılıçdaroğlu: ‘Tutuklanması utanç verici’
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya sitesi twitter’dan Piyanist Dengin Ceyhan tutuklanmasına ilişkin değerlendirmeler bulundu. Kılıçdaroğlu kişisel hesabından yaptığı açıklamada, 'Tutuklanması utanç verici' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’den Piyanist Dengin Ceyhan tutuklanmasını eleştirerek, ‘tutuklanması utanç verici’ dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Piyano çalan parmaklardan, kalem tutan ellerden, okurdan, yazardan, çizerden korkuyorsunuz. Dengin Ceyhan'ın tutuklanması utanç vericidir.”

İşte o tweet:
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14 Şubat'ta gece baskını ile gözaltına alınan Dengin Ceyhan 8 gün gözaltında tutulduktan sonra adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Son güncelleme: 19:4423.02.2017
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