Ümit Özdağ’dan tarihi çıkış: Bizim görüntümüz Ukrayna Meclisi gibi

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, dış basında Türkiye’nin iç savaşa sürüklendiği yönünde yorumlar çıktığını hatırlatarak, “Eğer bize Sevr dayatılıyorsa bizim de 1. Meclis gibi durmamız gerekir. Ama bizim görüntümüz Ukrayna Meclisi gibi” dedi.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, dış basında Türkiye’nin iç savaşa sürüklendiği yönünde yorumlar çıktığını hatırlatarak, “Eğer bize Sevr dayatılıyorsa bizim de 1. Meclis gibi durmamız gerekir. Ama bizim görüntümüz Ukrayna Meclisi gibi” dedi.

UKRAYNA MECLİSİ GİBİ

Ümit Özdağ, teklifin 18. Maddesi üzerine şahsı adına söz alarak paketle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Milletvekillerinin yabancı basında çıkan haberleri dikkatli takip etmesini isteyen Özdağ, “Türkiye için iç savaş sürecine sürükleniyor yorumları yapılıyor. Bu kadar tehdit varken sistem değişikliği gibi riski almamalıyız. Türkiye toplumu bölünmüştür. Ordu, istihbarat, ekonominin iyileşmesi için zamana ihtiyaç var. Bize Sevr dayatılıyorsa bizim de 1. Meclis gibi dirayetli durmamız gerekir. Ama bizim görüntümüz Ukrayna Meclisi gibi” dedi.

BAŞBAKAN MECLİS'TEN ÖZÜR DİLESİN

Başbakan Binali Yıldırım'ın sistem değişikliğini savunurken, ‘milletin temsilcisi artık Cumhurbaşkanı olacak' şeklindeki sözünü hatırlatan Özdağ, “Yunan, Sakarya'ya dayandığında bu Meclis yetkisinden vazgeçmedi. Sayın Başbakanı bu sözlerinden dolayı milletvekillerinden ve Meclis'ten özür dilemeye davet ediyorum” diye konuştu.

BAŞKANLIK SEVDANIZ 1000 DOLAR FAKİRLEŞTİRDİ

CHP grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, 2014'te başkanlığın fiilen başlamasıyla Türkiye'de demokrasinin eridiğini söyledi. Böke, “Sizin başkanlık sevdanız yüzünden vatandaş kabus yaşıyor. 2014'te 12 bin 112 dolar olan kişi başı gelir, şimdi 11.014'e düştü. Bin dolar daha fakirleştik. 3 milyon işsiz, 3.5 milyona çıktı. Başkanlık sevdanız 500 bin kişiyi işsiz bıraktı. Bu ülkeyi sokakta bırakmadık. Fetö bombasının yıkamadığı Meclisi şimdi siz yok etmek istiyorsunuz” ifadesini kullandı