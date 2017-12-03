Yanmış otomobilde 2 ceset bulundu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yanmış bir otomobilde 2 ceset bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Örenköy yakınlarında Seki mevkisindeki köy yolunda, bir otomobilin yandığını görenler güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
ARAÇTAN YANMIŞ 2 CESET ÇIKTI
Ekipler olay yerine geldiklerinde, içerisindeki 2 kişiyle birlikte tamamen yanmış otomobil buldu. Otomobildekilerin kimliği henüz belirlenemedi. Otomobil, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA