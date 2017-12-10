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Yayaların üstüne araç çıktı!

Bağdat Caddesi’nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

04:1510 Aralık 2017
Gündem
Yayaların üstüne araç çıktı!
Bağdat Caddesi’nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kızıltoprak Mevkiinde meydana geldi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen Y.C.U idaresindeki araç Bağdat Caddesi üzerinde makas attığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırama çıkarak 2 yayaya çarptı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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