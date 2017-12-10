Yayaların üstüne araç çıktı!

Bağdat Caddesi’nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Kızıltoprak Mevkiinde meydana geldi.

Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen Y.C.U idaresindeki araç Bağdat Caddesi üzerinde makas attığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırama çıkarak 2 yayaya çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA