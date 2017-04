Yeni anayasada, başbakanlık kalacak mı ve hükümeti kim, nasıl kuracak?

16 Nisan referandumunda; 'Evet' çıkarsa ne olur? 'Hayır' çıkarsa ne olur?.. Her kafadan bir ses çıkıyor, doğrusunu SÖZCÜ yazıyor... Başbakanlık kalacak mı ve hükümeti kim, nasıl kuracak? Feyzioğlu, Özden ve Kanadoğlu yanıtladı

Metin Feyzioğlu: Burada unutulmaması gereken husus, artık bir bakanlar kurulu olmayacak. Başkan tarafından atanmış bürokrat nitelikli bakanlar olacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları başkan tarafından atanan bürokratlar… Şu halde, bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz diye ileri sürülen söylemi gerçekten komik buluyorum. Bakanları ve cumhurbaşkanı yardımcıları dahi bürokrat olan bir yapı kuruluyor. Bugün Meclis’teki milletvekillerini yılda yaklaşık dört buçuk milyon vatandaşımız ziyaret ediyor. Hemen her birinin milletvekillerinden isteği kendilerini dertlerini anlatacakları ilgili bakana yönlendirmeleri. Oysa artık, bakanlar milletvekili olmayacak. Bakanların atanmasında Meclis’in demokratik başkanlık sistemlerinin aksine hiçbir onay yetkisi de yok. Bakana yönelik gensoru da verilemez. Çünkü bakan Meclis’e karşı sorumlu değil. Yani ne milletvekili bakanı tanır, ne bakan milletvekilini umursar. Bu ne demektir? Vatandaş için çözüm kapısı olarak görülen Meclis, bu özelliğini yitirir. Vatandaş, bir şekilde kendi imkanlarıyla bakana ulaşsa bakan artık çekinmeden takdir yetkisi kullanabilecek bir durumda değil, çünkü memur. Zar zor cumhurbaşkanı yardımcısına ulaşsa, o da bürokrat. Geriye kaldı tek seçilmiş, o da başkan. Başkanın altındaki herkes, işi sorumluluk almamak için başkana bir yukarıya paslayacak, gariban vatandaş bürokrasinin çarklarında dönüp duracak.

Yekta Güngör Özden: Devletin işlerliğini sağlayan yönetim organıdır. “Kuvvetler ayrılığı” ilkesini gerçekleştiren güçlerden en devingeni “Yürütme” bu işlevi yerine getirir. Önerilen değişiklikle adı bile karışık olan yeni düzende başbakanlık (sorumlu hükümet) yapısıyla bir kabine bulunmayacağı için tüm yetkiler cumhurbaşkanında olacak. Halkoyuna sunulacak 104. madde açıkça “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi

Cumhurbaşkanına aittir.” biçimindedir.

Sabih Kanadoğlu: Anayasa değişikliği yasasının 10. Maddesi’ne göre bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Milletvekili seçilme yeterliliği olan her yurttaş liyakat ve deneyim aranmadan Cumhurbaşkanı tarafından atanabilecektir. Güvenoyu ve gensoru söz konusu olmadığı için ve milletvekilliğinden bakanlığa atananın vekilliği de sona ereceğine ve bakanlık görevinden her an alınabileceğine göre bakanın (ki artık gerçek sıfatı sekreter bürokrattır) sorumluluğu sadakatıyla doğru orantılıdır.