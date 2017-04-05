Yeni anayasada parlamenter sistem değişecek mi, yetkiler kimde toplanacak?

Anayasa değişikliği için her kafadan bir ses çıkıyor, doğrusunu SÖZCÜ yazıyor...

METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği Başkanı):

Yasama ve yargı başkanın altında birleşince elbette demokrasinin vazgeçilmezi olan kuvvetler ayrılığının yerini de kuvvetler birliği alır. Kuvvetler birliği ne demektir diye merak edenlere şöyle açıklayayım; iktidar partisinin ilçe başkanı adalet de benden sorulur, emniyet de benden sorulur, eğitim de sağlık da benden sorulur diye sokakta kral gibi yürümeye başlarsa, işte kuvvetler birliği gelmiş demektir. Bütün bunlara baktığınızda hiç kuşkusuz bu basit bir sistem değişikliği değil, çoğulcu-katılımcı demokratik rejimi ortadan kaldıran bir rejim değişikliğidir.

Anayasa değişikliği öncelikle cumhurbaşkanını, siyasi parti genel başkanı seviyesine indirmektedir. Başkan siyasi parti genel başkanı şapkasını takıp iktidar partisinden kimlerin milletvekili olacağını kendi elleriyle yazacaktır. Sonra devlet başkanı şapkasını takıp meclisin önüne getirdiği kanunları yayınlayıp yayınlamamaya karar verecek. Yayınlamayıp meclise geri gönderdiği takdirde ise meclis üyeleri, o kanunu kabul edip yayınlayabilmek için oybirliği bulacak. Bu da ulaşılması imkansız bir oy birliği demektir. Başkan milletvekillerini seçecek ancak vekiller maaş almanın, odalarda oturmanın, devletin telefonlarını kullanarak araçlarına binmenin dışında hiçbir etkinlik gösteremeyecek. TBMM bugünü mumla arayacak etkisiz Meclis'e dönüştürülmek istenmektedir. Bu milleti Meclis'te temsilcisiz bırakmak demektir.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN (Anayasa Mahkemesi eski başkanı):

Düzenin yeni biçimi açıkça bir rejim değişikliğidir. Adının “Cumhuriyet” olması içeriğinin değişmediğini anlatmaz. Tek adam yönetimine ağırlık veren bir düzenin gerçek halk demokrasisi olan cumhuriyetle ilgisi isimden öteye geçemez. yürütmenin tek yetkilisi cumhurbaşkanıdır. Buradaki teklik de tek adamlığın açık kanıtıdır.

Cumhurbaşkanının yetkileri yürürlükteki Anayasa'ya göre de çok fazlaydı. Önerilen değişiklik bunu büsbütün yoğunlaştırmaktadır. Okunduğunda ve yürürlükteki metinle karşılaştırıldığında yardımcılarını atamaktan, bunların yokluğunda cumhurbaşkanına vekâlet etmesinden, kullandığı yetkilerden başlayarak tüm ilgili kurallar yapıdaki yararsız, hattâ gereksiz değişiklikleri ortaya koymaktadır. Meclis Başkanı’nın vekâlet etmesi de kaldırılarak Meclis ötelenmektedir.

SABİH KANADOĞLU (Yargıtay Onursal cumhuriyet Başsavcısı):

Çağdaş ve uygar Anayasalar, evrensel ilkelere, hukukun üstünlüğüne, insan temel hak ve özgürlüklerine ve ulus devlet olmanın kazandırdığı gelenek ve deneyimlerine dayanırlar. Bu nedenle tamamen ‘yerli ve milli anayasa' tanımı yerinde olamaz. Hele ‘Cumhurbaşkanı Hükümeti Sistemi' adı altında bir sistem veya rejim dünyanın hiçbir yerinde uygulanmamış, duyulmamış; anayasa hukukunda yer almamıştır. Referanduma sunulan yasaya göre getirilen, yarı başkanlık değildir. Başkanlık hiç değildir. Olsa olsa başkancı veya patronlu başkanlık benzeri olabilir. Parlamenter sistemin dışlandığı zaten açıklanmaktadır. Meclis hükümeti de olmadığına göre güçlerin tek adamın elinde toplandığı, denge ve denetimin en aza indirildiği bir anayasa değişikliği, kuşkusuz rejim değişikliğidir.

18 Maddeden oluşan anayasa değişikliği yasası ile “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen ve “Türk milletinin egemenliğini yetkili organları eliyle kullanır” diyen Anayasa'ya rağmen üç organın, yasama, yürütme ve yargının yetkilerini Cumhurbaşkanında toplamaktadır. Egemenlik, adeta cumhurbaşkanına devredilmektedir.

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, yasama, yürütme ve yargı bağımsız olacak mı? Birbirini denetleyebilecek mi?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, cumhurbaşkanı icraatından dolayı sorumlu tutulacak mı?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, cumhurbaşkanı ve yardımcıları suç işlerse ne olacak?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, başbakanlık olacak mı ve hükümeti kim, nasıl kuracak?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, Cumhurbaşkanının fesih yetkisi olacak mı?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, hakimler ve savcılar bağımsız olacak mı?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, yargı adalet dağıtacak mı?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, kadın hakları genişleyecek mi?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada memur-emekli maaşı artacak mı?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada kıdem tazminatı kalkacak mı?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada devlet memurluğu bitecek mi?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, bankadaki hesaplara el konulacak mı?

İLGİLİ HABER Yeni anayasada, işsizlik azalacak mı, vergiler düşecek mi?