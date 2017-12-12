Yeni Başkan Tuna, Melih Gökçek’in zammını da geri aldı | Son dakika haberleri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in suya yaptığı fahiş zamları kaldırıyor.

Melih Gökçek’in Ankara Kanal Projesini iptal eden, Ankapark’ı beklemeye alan, Dinozor maketleri, futbolcu heykelleri ile belediye önündeki fıskiyeyi kaldıran ve Gökçek'in iptal ettiği 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetini de geri getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şimdi de Gökçek’in suya yaptığı fahiş zamları kaldırıyor. 1 Ocak 2018’den itibaren mandıralarda indirimli su kullanılacak, tüm şehirde hizmet bedeli ve sayaç açma kapama masrafı da ucuzlayacak.

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Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkent’in çevre ilçelerinde uygulanan su ve atıksu bedellerinde, farklı kalemlerde indirim kararı aldı. AKP grubunun önerisinin görüşüldüğü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. İndirimler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

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AÇMA KAPAMAYA DA İNDİRİM

ASKİ tarafından abonelere uygulanacak tarifeye göre, Ankara genelinde bulunan mandıralarda kullanılan su ve atık su bedeli yüzde 50 düşürülerek, 6,80 TL’den 3,40 TL’ye indirilecek. Tüm il genelinde ASKİ’nin uyguladığı hizmet bedellerinde de indirim yapılacak. Başkentli su abonelerinin şikayet ettikleri sayaç açma ve kapama bedellerinde de indirime gidilecek.

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Ödenmemiş borcundan dolayı veya başka sebeplerden ASKİ tarafından sökülen su sayaçlarından 21 lira 50 kuruş olarak alınan açma ve kapama bedelleri, Başkent’in merkez ilçelerinde 15 liraya, çevre ilçelerde 13 liraya köylerde ise 12 liraya indirilecek. Ayrıca Bütünşehir Yasası ile Büyükşehir sınırları kapsamına alınan 16 ilçede konut ve işyerlerinden alınan su ve atık su bedellerinde yüzde 5 oranında indirim yapılacak. 16 ilçede hizmet bedeli, merkezde 5 TL’den 3 TL’ye, köylerde 5 TL’den 2 TL’ye düşürülecek.