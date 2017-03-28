İşte büyük gün! YGS sonuçları için geri sayım sonlanıyor! (YGS 2017 SONUÇ)

YGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre bugün açıklanacak. YGS sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler şimdiden internete akın etti. YGS sonuçları üniveristeye gidecek adaylar için büyük önem taşıyor. YGS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu öğrenciler arasında en merak edilen soru... ÖSYM'nin sitesinde şimdiden YGS sonuçları yoğunluğu başladı, site zaman zaman erişim güçlüğü yaşatıyor.

YGS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre bugün açıklanacak. YGS sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler şimdiden internete akın etti. YGS sonuçları üniveristeye gidecek adaylar için büyük önem taşıyor. YGS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu öğrenciler arasında en merak edilen soru... ÖSYM'nin sitesinde şimdiden YGS sonuçları yoğunluğu başladı, site zaman zaman erişim güçlüğü yaşatıyor.

YGS’de sonuç günü geldi, 12 Mart tarihinde sınava giren öğrenciler bugün sonuçların açıklanmasını bekliyor. YGS sonuçlarının bugün içinde açıklanması kesin olarak görülüyor ancak saat kaçta açıklanacağı tam olarak bilinmiyor. Geçtiğimiz sene sabahın erken saatlerinde açıklanan YGS’de bu sene durum ne olacak? YGS saat kaçta açıklanacak?

YGS SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

YGS sonuçlarını kontrol etmek isteyen üniversite adayları aşağıdaki link üzerinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne girerek kontrol edebilirler.

ÖSYM YGS SONUÇLARI TIKLA SORGULA

YGS’DE ÖN LİSANS VE LİSANS BARAJ PUANLARI NELER

YGS’ye giren adaylar aldıkları puanlara göre ön lisans ya da lisans programlarına başvuru yapabilecekler. 150 ve 179,9 arasında puan alan adaylar ön lisans programlarına başvurabilirken, 180 ve üzeri puan alan adaylar ise lisans programlarına başvurabilecek.

ŞİMDİ SIRADA LYS VAR

YGS’de barajı geçen adaylar LYS heyecanı yaşayacak. Lisans programlarına girmek için zorlu LYS virajına girecek olan öğrenciler, 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasında LYS başvurlarını gerçekleştirecek.

GEÇEN SENE YGS’DE NELER OLDU?

ÖSYM, 2016 YGS sayısal bilgilerini paylaştı. YGS istatistik bilgilerine göre 473 adayın sınavı geçersiz sayıldı. 77 bin 863 aday da sınavsız geçiş için başvurdu. Sınava giren 2.117.077 adayın 2.116.604'ünün sınavı geçerli sayıldı. Tüm adayların yüzde 88,81’i 150 ve üzerinde puan alırken, 180 ve üzerinde puan alan adayların oranı yüzde 75,60 oldu. Katılımcıların yüzde % 46,66’sı kız adaylardan oluştu. Sınavda 150 ve üzerinde puan alan kızların oranı yüzde 91,76 olurken, 180 ve üzeri puan alan kızların oranı yüzde 79,90 olarak gerçekleşti.

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