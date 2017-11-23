FETÖ'nün devlete karşı ilk kumpaslarından olan Atabeyler soruşturması nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderilen ve 5 yıl tutuklu kalan Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren için beraat kararı verildi.

Kumpas mağduru Yüzbaşı Murat Eren beraat etti. Pilot Yüzbaşı Eren, Atabeyler davasında 5 yıl tutuklu kalmıştı.

Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, 2006 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yapılan ilk kumpasla cezaevine atılmıştı. Atabeyler davası nedeniyle 10 yıl önce orduyla ilişkisi kesilen Yüzbaşı Murat Eren, geçen yıl Kartal Cezaevi’nden tahliye edilmişti. Tahliye sonrası konuşan Eren, “Devletime küsmüyorum, çağırırlarsa tekrar gideriz çünkü ben üniforma aşığı bir insanım” ifadelerini kullanmıştı.

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Atabeyler soruşturması kapsamında beraat edip evinde bulunan “mühimmatlar” nedeniyle tutuklanan pilot yüzbaşı Murat Eren, Emniyet ve Genelkurmay’ın “Boş lav ve bazı patlayıcı kalıntıları tek başına patlamaz” raporuna rağmen 5 yıl cezaevinde kaldı. Bugün ise beraat etti. Suçsuzluğunu ispatlamasını 7 yılını alan Eren, bunun 5 yılını cezaevinde geçirmek zorunda kaldı. Peki bu yılların hesabını kim verecek.?

Tutuklanmasına neden olan belgelerin “kurmaca” olduğu defalarca ispatlanmasına rağmen Yüzbaşı Eren'in davasında diğer kumbas davalarında olduğunu gibi sahte delil ve bilirkişi karmaşası yaratılarak dava uzatılmıştı.

DERİN DEVLETİ ATABEYLER SORUŞTURMASIYLA ÖĞRENDİK

Eren'in kaderi, Ankara’da 2006 yılında Ergenekon davasından önce ‘derin devlete yönelik ilk operasyon’ olarak anılan ‘Atabeyler’ soruşturması ile bir karanlığa sürüklendi. Bir ihbar mailiyle Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli iki yüzbaşı ve iki subay ile birlikte 11 rütbeli asker, o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

İhbar yazısında, grubun Erdoğan ve danışmanı Cüneyd Zapsu’yu hedef alarak keşif yaptığı öne sürüldü. Oluşumun liderliğini Yüzbaşı Murat Eren’in yaptığı iddia ediliyordu. 3 ay 22 gün cezaevinde kalan Eren ilk duruşmada tahliye edildi.

PİLOT YÜZBAŞIYDI, ATILDI, SİMİT SATTI, PAZARCILIK YAPTI

Bu arada ordudan atılmıştı. Hakkındaki iddialar nedeniyle iş bulamadı. Pazarcılık yaptı, su, çay, simit sattı. 6 yıl sonra suikast iddiasında beraat kararı çıktı. Ancak Yüzbaşı Eren “izinsiz patlayıcı madde bulundurmak ve nakletmek” suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’a giden dosyada 2 yıl boyunca karar çıkmadı. Ancak Balyoz, Şike, Askeri Casusluk ve Dink kararını da onayan ve hakkında HSYK soruşturması bulunan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti tarafından yaklaşık 2 yıldır bekleyen bu kararı, 21 Ocak günü onadı. Evinde gözaltına alınan Eren tutuklanarak Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi. Yargıtay’ın “efsane” dairesi 9. Ceza Dairesi’nin görev alanı ise Eren kararından bir gün sonra değişti.

DELİL CD’SİNE DIŞARDAN MÜDAHALE EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyet ve Genelkurmay da “mühimmatlar” ile ilgili inceleme yaparak, “Tek başına kullanılamadıkları için mühimmat denilemez. Boş lav ve bazı patlayıcı kalıntıları tek başına patlamaz” diye rapor hazırladı. Eren’in evinde bulunduğu iddia edilen ve davada suç delili olarak gösterilen CD’nin içindeki dosyalar ile aynı olmadığı tespit edildi. Yüzbaşı Murat Eren’i mahkum ettiren dijital dosyalara dışarıdan müdahale edildiği belirlendi. Bilirkişi, dijital dosyaların üst veri bilgilerinde, bilgisayar sisteminin otomatik kayıtlarında yer alması mümkün olmayan düzenlemeler tespit etti.