Zarrab’ın uçağına el konuldu

Reza Zarrab'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el konuldu.

MNG Jet hangarında bulunan Challenger 300 tipi uçağın en son 30 Kasım 2017 tarihinde uçtuğu belirtildi. Halen ABD’de yargılanan Zarrab’ın tüm şirketlerine 1 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı. Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu’ndaki MNG Jet’e ait hangara geldi. Uçağa el konuldu. İSTANBUL DHA