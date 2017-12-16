Zekeriya Öz, Fenerbahçe’ye kumpası 2009’da planlamış

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım “Şampiyon olsaydık operasyon 2010’da yapılacaktı” dedi. Yargıtay’a ifade veren Gündoğdu “Şike soruşturmasında istihbari dinleme yapıldı. 2009’da Zekeriya Öz dinledi, dosyayı Berk’e verdi” itirafında bulundu.

Aytunç ERKİN

Tarih 25 Ağustos Perşembe… NTV'de canlı yayına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım şu iddiada bulundu: “… 2009'da Şekip Mosturoğlu'nun söylediği gibi dinlendik. Ama o sene bizim yönetim kurulumuzun telefonlarının hepsi dinlendi. Biz son maçta Trabzon'la berabere kaldık 2009-2010 sezonunda. (Bursapor Beşiktaş'ı yendi ve şampiyon oldu) Biz o sene şampiyon olsaydık o zaman yapacaklardı bu operasyonu. 2011'deki Mehmet Berk bana sorguda söylediği, ‘Size Fenerbahçe şampiyon olmasaydı bu operasyonu yapmayacaktık' dedi. Bununla ilgili belgeler ortaya çıkacaktır. Beni alma amaçları zaten şike değil, şike bahane.” Aziz Yıldırım'ın bu iddiası Yargıtay'a ifade veren eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun ifadesiyle doğrulandı. Nasıl mı?

73 SAYFALIK İFADE VERDİ

Tarih 21 Eylül 2017… Eski hâkim Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul Başakşehir'de kaldığı evde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıyaka ile birlikte yakalandı. 10 Temmuz 2017'de Yargıtay'daki ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi. 73 sayfalık ifadesinde Gündoğdu şike kumpasıyla ilgili şöyle konuştu: “… Bu şike soruşturmasında istihbari dinleme yapıldı. İki sene, bir veya iki sene yapılmış. Fikret Seçen ‘den (Firari İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı) bizzat dinlediğim olayı aktarmak istiyorum. Bu soruşturmanın istihbari dinlemesini yapan soruşturmanın sahibi Zekeriya Öz. Kendisi ile birlikte aynı odada kalıyorlar.”

DOSYAYA İTİRAZ ETTİ

İstihbari dinleme sonuçları adli soruşturmaya geçecekleri zaman, polis soruşturma evrakını getirmiş. Soruşturma evrakı bu Fikret Seçen ‘den bizzat dinlediğim olayı anlatıyorum. Ben zaman zaman takip ediyorum, dosyaya bakıyorum… Dedim ki Zekeriya Öz ‘e (Zekeriya bey ikisi iyi arkadaştır) ‘Bu dosya İstanbul Özel Yetkililik bir dosya değil, burada örgüt çıkmaz, bunu normal mahkemeye gönderelim…' Galatasaraylı Zekeriya Bey yapmak istemedi soruşturmayı Mehmet Berk ‘e bırakmış, devretmiş ama yetkisizlik kararı da vermemişler. Dedim ‘Niye?' Dedi ki ‘Genel mahkemeler veya savcılıklar şike soruşturmasını yapamaz. Baskı gelir, bu saik ile hareket ettik'…”

YILDIRIM’I DOĞRULADI

Gündoğdu'nun itiraflarının ardından Aziz Yıldırım'ın, “Biz son maçta Trabzon'la berabere kaldık 2009-2010 sezonunda. Biz o sene şampiyon olsaydık o zaman yapacaklardı bu operasyonu. 2011'deki Mehmet Berk bana sorguda söylediği, ‘Size Fenerbahçe şampiyon olmasaydı bu operasyonu yapmayacaktık' dedi. Bununla ilgili belgeler ortaya çıkacaktır” iddiası doğrulandı. Çünkü, 3 Temmuz 2011'de yapılan operasyonun istihbari dinlemelerinin 2009'da yapıldığı ortaya çıktı.