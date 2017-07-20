20 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın yakından takip ettiği gram altın fiyatları sakinliğini koruyor. Peki 20.7.2017 Perşembe gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar…

20 Temmuz Gram altın ne kadar? (20.07.2017 altın fiyatları)

Gram altın ne kadar? (20 Temmuz altın fiyatları) 20.07.2017. Gram altın kaç TL? 20 Temmuz altın fiyatları belli oldu. Altın almak için uzmanların doğru zaman olduğunu düşündüğü bugünlerde altının gramı 140 lira bandında devam ediyor. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da gram altın 140,62 liradan alınırken, 140,66 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 224,94 liradan alınırken 230,56 liradan satılıyor. Yarım altın da 449,87’den alınırken 461,12 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 933,80 liradan alınıp 947,91 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 901,15 liradan alınırken 930,04 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.