28 Haziran günün transferleri (Cimbom transferde bombaları patlattı)

Transfer sezonu başladı. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da bombaları patlattı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncular Belhanda ve Gomis ile resmen anlaştığını açıkladı. İşte 28 Haziran transfer haberleri...

2017-2018 sezonu öncesi transfer sezonunda hareketli saatler başladı. Sezona üç transferle başladıktan sonra durulan Fenerbahçe’nin ardından bu kez de Galatasaray bombaları patlattı. Cimbom Faslı yıldız Belhanda ve Fransız forvet Gomis’in transferlerini resmen açıkladı. İşte 28 Haziran günün transfer haberleri…

CİMBOM BOMBALARI PATLATTI

Transfer sezonuna Podolski, Bruma gibi yıldızlarını satarak başlayan Galatasaray, taraftarın uzun bir süredir beklediği yıldız transferlerini resmen açıkladı. Sarı kırmızılılar, Dinamo Kiev’den Belhanda ve Swansea City’den Bafetimbi Gomis ile her konuda anlaştı ve KAP bildirimlerini yaptı. Cimbom’un birkaç gün içersinde Brezilyalı yıldız Maicon’u da resmen açıklaması bekleniyor.

KARTAL'DA PEPE SESLERİ

Lyon'un Marcelo'ya ilgisi yüzünden stoper transferinde harekete geçen Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Dinamo Kiev'li Vida sonrası şimdi de Real Madrid'in Portekizli yıldızı Pepe'yi gündemine aldı. Yıldız oyuncuyla 2 yıllık bir kontrat imzalamak isteyen Beşiktaş, bu transfer için bonservis ücreti de ödemeyecek.

FENER'DE HEDEF DOUMBIA

Mehmet Ekici, Valbuena ve Dilar ile transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, gözünün Roma'nın Fildişili yıldız forveti Seydou Doumbia'ya dikti. Geçtiğimiz sezon İsviçre liginde attığı 21 golle eski günlerine dönüş sinyali veren 29 yaşındaki oyuncu için Portekiz'in Sporting Lizbon ekibiyle yarışan sarı kanarya, şimdilik Portekiz temsilcisine göre bir adım önde görünüyor.