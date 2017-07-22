Arjantin’de yüzü insanı andıran keçi görenleri şaşkına çevirdi!

Arjantin bir çiftlikte doğan insan yüzünü andıran bir yüzle doğan keçiyi konuşuyor. San Luis kentinde bir çiftlikte doğan ve sadece üç saat hayatta kalabilen keçi tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte o keçi ve sahibinin ilginç açıklamaları...

Arjantin’in San Luis kentinde bir çiftlikte çıkıntılı gözleriyle insanı andıran bir keçi doğdu. Görenleri şaşkına çeviren insan görünümlü keçi, doğumunun ardından sadece üç saat hayatta kalabildi. İşte o keçinin birbirinden ilginç fotoğrafları ve video görüntüsü…

“İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM”

İnsanı andıran bir yüzle doğan keçinin sahibi olan Gladys Oveido, yeni doğan üç keçisi içindeki bu keçiyi ilk gördüğünde garip yüzü nedeniyle şok olduğunu, başına ilk kez böyle bir şey geldiğini ve kafasının allak bullak olduğunu söyledi.

Oveido, insanı andıran bir yüzle doğan keçinin hayatta kaldığı üç saat boyunca oldukça sinirli olduğunu ve ilginç hareketlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

SÜTLE BESLEMEYE ÇALIŞTILAR AMA…

Keçinin sahibi Oveido, söz konusu keçinin sadece yüzünün insanı andırdığını, vücudunun ise normal bir keçiden hiçbir farkı olmadığını belirtti. Hayatta kaldığı sürede bir kaşık yardımıyla sütle beslenmeye çalışılan talihsiz keçi, Oveido’nun kızının ölmeden önce çektiği fotoğraflarıyla dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.