Bayram namazı saatleri: Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta?

Ramazan Bayramı için saatler kaldı. Ramazan Bayramı sabahına İslam alemi bayram namazıyla başlayacak. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yılda iki kere kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Zonguldak'ın önemli camileri ve Zonguldak bayram namazı saati haberimizde... İşte şehirlere göre bayram namazı saatleri ve bayrama dair ayrıntılar...

Bayram geliyor birçok kişi heyecanla bayram gününü bekliyor. Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Zonguldak ilimizin önemli camileri ve il il bayram namazı saatleri.

ZONGULDAK’TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karadeniz şehirlerinden olan Zonguldak’ta vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 06:07’de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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ZONGULDAK’IN BAZI CAMİLERİ

Zonguldak Merkez ilçesi XIX. yüzyılın sonlarında kurulmuş bir yerleşim alanıdır. Bu bakımdan yörede tarihi bir cami yapılmamıştır. Bunun nedeni de Osmanlı ve Osmanlı öncesinde burada önemli bir yerleşim olmamasıdır. Bölgedeki önemli yerleşim Karadeniz Ereğli'sinde olmuş ve Antik Çağlardan günümüze kadar bölgede çeşitli yapılar yapılmıştır.

XIX. yüzyılın sonlarında Ereğli'nin toplam nüfusunun 6274 olduğu ve bunun 5000'inin Müslümanlardan meydana geldiği kaynaklardan öğrenilmektedir. Bu yüzyılda şehir içerisinde ibadeti karşılamak amacı ile on cami yapıldığı gezginlerin notlarından öğrenilmektedir. Ancak bu gezginler Osmanlı yönetiminde bulunmuş kişilerin yaptırdığı dini yapılardan söz etmemektedir. Yapılanlar ihtiyacı karşılamak için yapılan basit, küçük camiler idi.

Karadeniz Ereğli'sindeki cami sayısı 1961'de sekize inmiştir. Bunlardan beşi kent merkezi çevresinde, üçü de merkez dışındaki köylerde bulunuyordu. Bu yapılar yöresel kare mekânlı ve çatılı idi. Moloz taştan yapılan camilerin mihrap duvarı içerisine mihrap nişleri yerleştirilmiş ve bazıları üzerine de Kuran'dan alınma sureler yazılmıştı. İlçe merkezindeki bazı camilerin yangın sonucunda 1870'lerde yanarak yok olduğu yine gezginlerden öğrenilmektedir.

Ereğli'de bulunan Ayasofya Kilisesi (Orta Cami) dışında ilçede Bozhane Camisi, Halil Paşa Camisi, Kırmanlı Camisi, Molla Halil Camisi, Ali Molla Camisi, İskele Camisi, Ağa Camisi, Hacı Eşref Mescidi ve Akarca Mescidi bulunuyorsa da bu yapılar sanat tarihi ve mimari yönden herhangi bir özellik taşımamaktadırlar.