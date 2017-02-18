Büyük kalçalılar ile küçük kulaklılar dikkat! Organların boyunun hangi hastalıkların habercisi olduğuna ilişkin Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar var.

Büyük kalçalılar ile küçük kulaklılar dikkat! Organların boyunun hangi hastalıkların habercisi olduğuna ilişkin Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar var.

Organların boyu, sağlık durumunu ve hastalık riskini belirlemeye yardımcı olabilir. “Çekici” görünse de küçük kulaklıların, egzama ve böbrek hastalıklarına daha sık yakalandığı belirlendi. Leicester Üniversitesi Hastanesi’nden George Murty, küçük kulaklarda, küçük kulak kanallarının bulunduğunu belirtti. Kanalların, deriyle örtülü olduğunu ve birikintilerin atılması gerektiğini ancak küçük kulaklarda dışa atımın zorlaştığını, bu durumun da egzamaya davetiye çıkardığını vurguladı.

Murty, küçük kulakların göz seviyesinin çok altında olmasının böbrek hastalıklarına işaret ettiğini ancak bunun sebebinin henüz bilinmediğini belirtti. Büyük dile sahip olanlarda uyku apnesinin daha sık görüldüğünü belirten Murty, dilin uyurken soluk borusuna doğru katlanarak hava kanalını tıkadığını, tıkanma küçükse horlandığını açıkladı.

Tıkanmanın büyük olması halinde ise apnenin ortaya çıktığına, çoğu durumda kişinin 30 saniye nefesinin kesilebileceğine dikkati çekti. Büyük kalçalara sahip kişilerde hafıza kayıplarına daha fazla rastlandığı belirtildi.Araştırmacılar, biriken yağın beyne kanın gitmesini sınırlayarak hafızayı etkileyebileceğini ifade etti.

Chicago’daki Northwestern Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı, 65-79 yaşındaki menopoza giren 8 bin 750 kadının katıldığı araştırma, büyük kalçalıların hafıza testi sonuçlarının daha kötü olduğunu gösterdi. İşaret parmağı, yüzük parmağından uzun olanların prostat kanserine yakalanma riskinin daha az olduğu görüldü.Depresyonun, rahimde maruz kalınan testosteron seviyesiyle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü.

İşaret parmağı, yüzük parmağından uzun olanların prostat kanserine yakalanma riskinin daha az olduğu görüldü.Depresyonun, rahimde maruz kalınan testosteron seviyesiyle bağlantılı olabileceği ileri sürüldü. Bilim adamları bunun, anne karnında maruz kalınan testosteron seviyesinden kaynaklanıyor olabileceğini, az testosterona maruz kalanların işaret parmağının daha uzun olduğunu belirtti. Alberta Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma ise genellikle kadınlarda olduğu gibi, işaret parmağı yüzük parmağından uzun erkeklerin daha depresif olduğunu gösterdi.

Ayakta ikinci parmağın baş parmaktan uzun olmasının acı verici ayak sorunlarına yol açtığı belirtildi. Dar kalçanın kalp hastalıklarının habercisi olabileceği belirltildi. Danimarka’da yapılan, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı araştırma, dar kalçalıların kalp hastalıkları ve erken ölüm riskinin daha fazla olduğunu gösterdi. Bu bölgede kas yoğunluğunun az olmasının kalp hastalıklarına yol açabileceği, insülin duyarlılığının da etkilenebileceği açıklandı.

Büyük gözlülerin göz sorunlarıyla boğuşma riskinin daha fazla olabileceği ortaya çıktı. Standart göz boyunun 24 milimetre olduğunu belirten bilim adamları, gözlerin bundan 1 milimetre büyük olmasının bile görme bozukluklarına yol açabileceğini kaydetti.

Uzman Trevor Rowley, normal boydaki gözün ışığı daha iyi alabildiğini vurguladı. Kısa bacaklıların tip 2 diyabete yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi. Bristol Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, bacak uzunluğunun her 4,3 santimetre artmasının diyabet riskini yüzde 19 azalttığını gösterdi.

Hamilelikte annenin kötü beslenmesinin kısa bacaklı doğma ihtimalini artırdığı da belirtildi.