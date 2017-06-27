Çeyrek altın ne kadar? (27 Haziran altın fiyatları)

27 Haziran 2017 tarihli altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatları önceki güne göre düştü mü yükseldi mi?. İşte 27.06.2017 Salı için güncel altın fiyatları ve altın piyasasıyla ilgili detaylar...

Yatırım yapmak, birikim yapmak ya da hediye almak isteyen vatandaşlarımız Altının gram fiyatını merak ediyor. Peki 27 Haziran 2017 tarihi itibariyle güncel altın fiyatları ne durumda? İşte merakla beklenen güncel altın fiyatları…

27 Haziran 2017 itibariyle altının gram fiyatı yüzde 0,4 kazançla 141,4 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı’da çeyrek altın 232 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 947 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.