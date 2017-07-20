Galatasaray Östersunds maçı hangi kanalda? (Şifresiz mi?)

UEFA Avrupa Ligi 2. tur maçlarında rövanş günü. Bu turda İsveç temsilcisi Östersunds'la eşleşen ve ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Galatasaray, Türk Telekom Arena'da galibiyet ve tur peşinde. Peki Galatasaray Östersunds maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray Östersunds maçı ile ilgili tüm bilgiler...

Galatasaray Östersunds maçı geldi çattı. UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında deplasmanda Östersunds’a 2-0 mağlup olarak önemli bir avantajı rakibine kaptıran Galatasaray, bu akşam rakibini Türk Telekom Arena’da konuk ediyor. Peki Galatasaray Östersunds maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

CİMBOM’DA TEK HEDEF TUR!

İlk maçta İsveç temsilcisi rakibine sürpriz bir şekilde 2-0 yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray’da tek hedef farklı galibiyet ve tur. Sarı kırmızılılar, bir üst tura yükselebilmek için rakibini muhakkak en az 3 farklı skorla mağlup etmek zorunda. Cimbom, eğer maçı 2-0 kazanırsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecek.

İŞTE GALATASARAY’IN İLK 11’İ

Östersunds karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak olan Galatasaray’da, ilk 11 de şekillendi. Maça kalede Muslera ile başlayacak olan sarı kırmızılar, defansta ilk maçta olduğu gibi yine Linnes, Maicon, Ahmet Çalık ve Carole dörtlüsüyle çıkacak. Orta sahada ise ilk maçta forma giyemeyen Belhanda, Sinan Gümüş’ün yerine ilk 11’de yer alacak ve orta saha beşlisi Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, G. Rodrigues, Yasin Öztekin ve Younes Belhanda’dan oluşacak. Cimbom’da gol umudu ise sezonun en flaş transferi olan Bafetimbi Gomis olacak.

GALATASARAY ÖSTERSUNDS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ve Östersunds arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçı bugün saat 20.30’da Türk Telekom Arena stadında oynanacak. Maç Smart Spor’dan yayınlanacak.

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