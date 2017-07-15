15 Temmuz sebebiyle kapalı olan yollar: Metrobüs, vapurlar, Marmaray çalışıyor mu? (YOL DURUMU)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılması planlanan etkinlikler kapsamında 15 Temmuz Cumartesi Günü saat 12.00'den (öğlen) itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Vatandaşlar İstanbul'da hangi yollar kapalı, Metrobüs çalışacak mı, Marmaray çalışacak mı, vapur seferleri ne durumda sorularına cevap aramaya başladı. İşte tüm kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbul’daki etkinliker sebebiyle bazı yollar kapatıldı bazı ulaşım araçlarının sefer güzergahları değişti. İstanbul’da yol durumu nasıl? Ulaşım nasıl sağlanacak? Metrobüs seferleri nereye kadar yapılıyor? İşte detaylar. İETT, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak etkinlik için bazı hatlarda düzenleme yaptı. İETT'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu ve Avrupa'ya geçişler, bugün 12.00'den, yarın gece yarısına kadar geçişe kapatılacak. 34AS Avcılar-Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hatları; pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü'ne gelerek E5 karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönecek ve Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme- Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak.

METROBÜS NERELERDEN GİDECEK?

Açıklamada, ring sefer yapılacak güzergahlar şöyle sıralandı: “Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı – Capitol ring seferler, Üsküdar – Kuzguncuk – Astsubay Okulu ring seferler, Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler, Uzunçayır – E5 – Altunizade ring seferler, Libadiye Alvarlızade Camisi kavşağından Tünel – Altunizade ring seferler.”

Kentte 15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar ise şöyle: “130A Deniz Harp Okulu – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 15ÇK Güzeltepe – Kısıklı – Kadıköy, 15F Beykoz – Kadıköy, KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro – Cevizli, KM29 Yenişehir – Marmara Üniversitesi Hastanesi – Kartal Metro, 25G Sarıyer – Taksim, 40 Rumeli Feneri – Garipçe -Taksim, 336E Sultançiftliği – Eminönü, 28YB Edirnekapı – Fatih – Beşiktaş, 37YT Alibeyköy – Beyazıt, 87 Topkapı – Edirnekapı – Taksim, 65G Kağıthane – Gültepe – Şişli, 142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs.”

İSTANBUL ANLIK YOL DURUMU



15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:

– O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi’ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli’ni kullanabilecek.

– Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü – Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’ni kullanabilecek.

– D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)’na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’ni kullanabilecek.

– Kısıklı Caddesi’nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi – Nuhkuyusu Caddesi – D100

– Mahir İz Caddesi – Altunizade Köprüsü Girişi – Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yolu

– Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yol

– Şile yolu Libadiye Kavşağı’ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.

Alternatif: Libadiye Kavşağı

– Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: Oymacı Sokak – Kısıklı Caddesi

– Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi – Kısıklı Caddesi

– Beylerbeyi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: Üsküdar sahilyolu – Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

– Batı Ataşehir Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

Alternatif: Çevreyolu güney yol – TEM Otoyolu

– D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü’ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi

– Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: Alemdağ Caddesi – Bosna Bulvarı – Sütçü İmam Caddesi