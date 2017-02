On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 758. kez düzenlenen On Numara çekilişi dün akşam yapıldı. 13 Şubat 2017 tarihli On Numara çekilişinde on bilen dört kişi çıktı ve ikramiye dörde bölündü. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

On Numara sonuçları 13 Şubat 2016: On Numara’da büyük ikramiye dörde bölündü!

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından 758. kez düzenlenen On Numara çekilişi dün akşam yapıldı. 13 Şubat 2017 tarihli On Numara çekilişinde on bilen dört kişi çıktı ve ikramiye dörde bölündü. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her pazartesi akşamları düzenlenen On Numara çekilişinde bu hafta on bilen dört şanslı kişi çıktı. On Numara 13 Şubat çekilişinde on bilen dört kişi yaklaşık yetmişer bin lira ikramiye alacaklar. İşte On Numara sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları…

On Numara 758. hafta kazandıran numaraları; 4, 5, 7, 17, 20, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 65, 72, 74, 75, 78 olarak belirlendi.

On Numara 13 Şubat tarihli çekilişinde on bilen dört kişi çıktı ve kişi başı 71 bin 355 lira otuz beşer kuruş ikramiye kazandılar. Milli Piyango İdaresi, on bilen talihlilerin kuponlarını Bursa/Osmangazi, İstanbul/Fatih, İstanbul/Esenyurt ve İzmir/Karşıyaka ilçelerinden yatırdığını açıkladı.

On Numara'da ikramiye dağıtılan ikramiye miktarları ise şöyle; 9 bilen 75 kişi 2 bin 357 lira kırkar kuruş, 8 bilen bin 509 kişi 126 lira kırkar kuruş, 7 bilen 15 bin 722 kişi 23 lira yirmi beşer kuruş, 6 bilen 98 bin 563 kişi 3 lira seksen beşer kuruş ile hiç bilemeyen 146 bin 667 kişi 3 lira otuz beşer kuruş ikramiye alacaklar.

ON NUMARA SONUÇLARI 13 ŞUBAT 2017