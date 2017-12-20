Sosyal medya ikiye bölündü! Fotoğraf mı resim mi?

İtalyan ressam Marco Grassi'nin yaptığı resimler o kadar gerçekçi ki görenler fotoğraf sanıyor...

30 yaşındaki İtalyan ressam Marco Grassi, o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.

Marco Grassi, kendini 3 boyutlu resimde geliştirmeyi ve gerçek dışı unsurları insan vücuduyla birleştirebilmeyi hedefliyor.

İtalyan ressam sanata, muhasebeci olduktan sonra, 20 yaşında başladı. Bu çok geç verilen karar ile, Bologna Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmeye başladı.

İşlerinde her zaman mükemmelliği arayan Grassi, Güzel sanatlar öğrencilerine, yaratıcı ve cesur olmalarını tavsiye ediyor.