Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal medya ikiye bölündü! Fotoğraf mı resim mi?

İtalyan ressam Marco Grassi'nin yaptığı resimler o kadar gerçekçi ki görenler fotoğraf sanıyor...

19:3620 Aralık 2017
Haberler Günün İçinden
Sosyal medya ikiye bölündü! Fotoğraf mı resim mi?
İtalyan ressam Marco Grassi'nin yaptığı resimler o kadar gerçekçi ki görenler fotoğraf sanıyor...

30 yaşındaki İtalyan ressam Marco Grassi, o kadar gerçekçi portre çalışmaları yapıyor ki görenler bu resimleri fotoğraf zannediyor.

2

Marco Grassi, kendini 3 boyutlu resimde geliştirmeyi ve gerçek dışı unsurları insan vücuduyla birleştirebilmeyi hedefliyor.

3

İtalyan ressam sanata, muhasebeci olduktan sonra, 20 yaşında başladı. Bu çok geç verilen karar ile, Bologna Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim görmeye başladı.

1

İşlerinde her zaman mükemmelliği arayan Grassi, Güzel sanatlar öğrencilerine, yaratıcı ve cesur olmalarını tavsiye ediyor.

4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar