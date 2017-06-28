Temyiz nedir? Temyiz başvurusu nasıl yapılır?

Temyiz, bir mahkeme tarafından alınan kararda usulsüzlük ya da anayasaya aykırılık şüphesi duyulduğunda üst mahkeme olan Yargıtay'a taşınma işlemine denir. Yargıtay'a taşınan bir davanın istinaf mahkemesinde alınan bozma kararı dışında bütün maddeleri tekrar incelenir. Temyiz, anayasal bir haktır.

Temyize gitmek hukuki süreçte büyük önem taşıyan bir ayrıntı. Peki temyiz nedir? Temyiz başvurusu yapmak için neler gerekir? İşte detaylar…

Hazırlayan Yeniemlak.com

TEMYİZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Temyiz başvurusu, Temyiz dilekçesi ile kararın alındığı mahkemeye ya da istinaf mahkemesine (bölge adliye mahkemesi) yapılır. Temyiz dilekçesinde temyizin talep nedenlerine yer verilir. Ayrıca cezaevinde tutuklu ya da hükümlü olarak bulunan bir sanığın temyiz işlemi, bulunduğu cezaevi müdürlüğüne temyiz dilekçesi ile gerçekleştirilir.

TEMYİZ SÜRESİ NE KADAR?

Temyiz süresi, istinaf mahkemesi tarafından alınan kararın tefhim ya da tebliğ işlemlerinden sonra 7 gündür. Mahkeme kararının alındığı gün bu süreye dahil değilken temyiz işleminin son günü tatil gününe denk geliyorsa bir sonraki iş günü işlem yapılabilmektedir.

Eğer taraflar mahkeme günü mahkemede yer almamışsa karar posta yolu ile tebliğ edilir. Tebliğ işleminde temyiz süresi, postanın tebliğinden sonra başlamış olur.