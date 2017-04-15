Toprağın içerisine yumurta koyunca bakın ne oluyor?

Bahçe ve bitki işleriyle uğraşıyorsanız, bu yöntem sayesinde ektiğiniz ürünlerden alacağınız verimi arttırabilirsiniz...

Bahçesinde veya saksısında meyve sebze ve çiçek yetiştirenler bitkilerin verimini arttırmanın zorluğunu bilirler. Genellikle bitkilerin verimini arttırmak için çeşitli zirai ilaçlar ve türlü kimyasallar kullanılır. Ancak bir yumurta ile artık yetiştirdiğiniz sebze ve meyvelerden kat kat verim alacaksınız.

Üstelik tek yapmanız gereken bitkileri ekerken kullanacağınız topraklara çiğ yumurta ekmek. Yumurta kabuklarının içerdiği kalsiyum ve çeşitli mineraller toprağa fazla miktarda mineral sağlıyor.

Toprağın altına bırakacağınız çiğ yumurta sayesinde toprağınız hem mineral kaynağı olacak, hem ektiğiniz bitkilerin köklerinin çürümesini engelleyecek hem de, ekmiş olduğunuz sebze ve meyvelerin verimliliğini büyük ölçüde arttıracaktır.



Gelelim bu işlemin nasıl yapıldığına… İlk olarak bitkinizi ekeceğiniz toprağı seçmelisiniz. Daha sonra çiğ yumurtanızı toprağa koyup üzerine toprak serpin. Yumurtanız çürümeye başladıkça toprağınız mineral deposu olacaktır. Bu işlemi bozulmuş yumurtalardan yapmak daha iyi sonuç verecektir. Profesyoneller tarafından uygulanan bu yöntem daha sonra bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştiren insanlar tarafından da uygulanmaya başlandı. Ve çok iyi sonuçlar alındığı söyleniyor. Profesyoneller bunu muz kabukları ile de deniyorlar. Dilerseniz sizde aynı yöntemle deneyebilirsiniz. Denedikten sonra tek yapmanız gereken bitkilerinizin verimini izlemek.