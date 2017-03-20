Üç Aylar ne zaman başlıyor? Regaib Kandili hangi güne denk geliyor?

Üç aylar ne zaman başlıyor merak ediliyor. Sırasıyla hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarında oluşan ve Üç Aylar hangi gün başlıyor? Üç Ayların başlangıcı sayılan Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? İşte 2017 Üç Aylar başlangıcı ve dini günler takvimi...

Üç aylar ne zaman başlıyor merak ediliyor. Sırasıyla hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarında oluşan ve Üç Aylar hangi gün başlıyor? Üç Ayların başlangıcı sayılan Regaib Kandili hangi güne denk geliyor? İşte 2017 Üç Aylar başlangıcı ve dini günler takvimi...

Üç aylar başlamasına az bir zaman kaldı. Peygamber Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde “Yâ Rabbi, bize Recep ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır.” şeklinde dua ederek önemine dikkat çektiği üç aylar başlangıcı 2017 yılında hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte birçok kandil gecesi de idrak edilecek. Her sene hicri ve miladi takvim farkından dolayı her sene 10 gün geriye giden Üç Aylar, bu sene 29 Mart Çarşamba günü başlıyor. 30 Mart Perşembe gününü cumaya bağlayan gece ise Regaib Kandili idrak edilecek. Peki Üç ayların manası,faziletleri nelerdir? İşte 2017 dini günler takvimi…

ÜÇ AYLARIN MANASI, FAZİLETLERİ

Kamerî takvimin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları gelenekte “üç aylar” diye adlandırılır. Bu üç aya dinimizde son derece önem verilir; Müslümanlar adeta bu ayları iple çeker ve bu ayları değerlendirmek için azami gayret gösterirler. “Mübarek üç aylar” diye bilinen aylar bu şekilde hiçbir kaynakta yer almamasına rağmen Müslüman toplumlarda özel bir yeri vardır. Şüphesiz bu durum “onbir ayın sultanı” diye anılan Ramazanın çekim kuvvetinden dolayıdır. İslamî-Hicri takvimin 7. ve 8. ayları olan Recep ve Şaban'ın diğer aylar arasında fonksiyonları Ramazan'dan önce gelmeleri ve böylece hazırlık dönemi olmaları hasebiyledir.

Sevgili Peygamberimiz, mübarek üç aylar için, “Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır” (Buhârî) buyurmuşlardır.

Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah'ım, bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır” (Keşfu'l Hafa) diye dua etmiştir.

Bu üç ayda ayrıca Regaip, Berat, Miraç ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.

Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)'a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)'ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)

Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

RECEP AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)

2017 YILINDA MÜBAREK GÜN VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı: 29 Mart Çarşamba

Regaib Kandili: 30 Mart Perşembe

Miraç Kandili: 23 Nisan Pazar

Berat Kandili:10 Mayıs Çarşamba

Ramazan Ayı Başlangıcı:27 Mayıs Cumartesi

Kadir Gecesi:21 Haziran Çarşamba

Arefe: 24 Haziran Cumartesi

Ramazan Bayramı: 25, 26, 27 Haziran

Kurban Bayramı Arefesi: 31 Ağustos Perşembe

Kurban Bayramı: 1, 2, 3 ve Eylül

Hicri Yılbaşı: 21 Eylül Perşembe

Aşure Günü: 30 Eylül Cumartesi

Mevlid Kandili: 29 Kasım Çarşamba