Yeşilçam’ın ünlü oyuncusunun son hali şaşırttı!

Yeşilçam'da Çiçek Abbas, Davaro gibi filmlerde oynayan Pembe Mutlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönem Yeşilçam’ın en gözde kadınlarındandı. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ”Çiçek Abbas”,”Şaşkın Ördek”, Kemal Sunal ile oynadığı ”Davaro”, Yusuf Kurçenli’nin filmi ”Ve Recep ve Zehra ve Ayşe” gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı.



Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı. 50’den fazla filmde oynayan Pembe Mutlu sinemaya veda etmişti. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam’a damga vuran yıldızlardan biriydi. Pembe Mutlu bir dönem Çiçek Abbas ve Davaro gibi çok sayıda filmde oynadı. Ancak Mutlu daha sonra Yeşilçam tarihinin sayfaları arasında yerini aldıktan sonra köşesine çekildi.

Ve işte Pembe Mutlu’nun, son görüntüsü…