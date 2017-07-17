Yönetmen Mustafa Altıoklar için gözaltı kararı! Mustafa Altıoklar kimdir?

Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı. Yönetmenin Almanya'da olduğu öğrenildi. Peki Mustafa Altıoklar kimdir? İşte yönetmen hakkındaki tüm detaylar...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mustafa Altıoklar hakkıında gözaltı kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen Altıoklar’ın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında düzenlenen anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımları inceledi. Başsavcılık incelemesinin ardından Altıoklar hakkında gözaltı kararı aldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre yönetmen Mustafa Altıoklar’ın Almanya’da olduğu öğrenildi. Oyuncu Sarp Levendoğlu'nun da dayısı olan Mustafa Altıoklar, Lise Defteri, O Şimdi Asker ve İstanbul Kanatlarımın Altında gibi projeleriyle tanınıyor.

MUSTAFA ALTIOKLAR KİMDİR?

Türk yönetmen, yapımcı, senarist, oyuncu ve fiziatrist Mustafa Altıoklar, 1 Ocak 1958'de doğdu. Baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Batum’dan Ünye’ye göç etmiş Gürcü bir aileye mensuptur. Eğitimini TED Ankara Koleji/İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans olarak tamamlamıştır. Uzmanlık alanı fizyoterapidir. İlk eşi Yasemin Erkan’dan ayrılan Mustafa Altıoklar’ın bu evliliğinden Arya Su adlı bir kızı dünyaya geldi.

MUSTAFA ALTIOKLAR’IN PROJELERİ

Acayip Hikayeler

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Kelebek Çıkmazı

Yasak Elma

Beyza’nın Kadınları

Banyo

Üçüncü Türden Yakın İlişkiler

Çınaraltı

3. Tür

O Şimdi Asker

Fosforlu Cevriye

Asansör

Öldürme Üzerine Küçük Bir Film

Ağır Roman

İstanbul Kanatlarımın Altında

Denize Hançer Düştü

Çizgim