3S Firuze Konakları ile erken tanışma fırsatı!

3S Kale Holding’in Avcılar’da inşa edeceği 3S Firuze Konakları’nın Mart ayında yapılacak lansmanı öncesinde, bölgenin en özel ve iddialı projelerinden biriyle tanışmak isteyenler için Satış Ofisi faaliyete geçti.

3S Kale Holding’in Avcılar’da inşa edeceği 3S Firuze Konakları’nın Mart ayında yapılacak lansmanı öncesinde, bölgenin en özel ve iddialı projelerinden biriyle tanışmak isteyenler için Satış Ofisi faaliyete geçti.

3S Kale Holding'in yüksek standartlardaki kalite anlayışı, malzeme seçimi ve uzman bir işçilikle hayata geçireceği 3S Firuze Konakları, 523 adet konut ve 45 adet mağazasıyla Avcılar Firuzköy bölgesinin en özel ve en iddialı projelerinden biri olacak.

İster hayatınıza yatırım yapın, İster keyifle oturun. 1+1 den 4+1'e daire seçenekleriyle, İstanbul Üniversitesi'ne yakınlığıyla karlı bir yatırım 3s Firuze konakları'nda

Herkesi mutlu edecek merkezi ve rahat ulaşım özelliği, yemyeşil bahçelerin güzelliği, sosyal imkanları, eşsiz göl manzarası ve özel mimarisiyle hayatınızdaki en önemli karar olmaya aday.

3S Firuze Konaklarını, daha yakından tanımak isteyenleri Satış Ofisi'nde ağırlamaya başladı. Balkonlu mimarisi, ferah ve nefes alan tasarımıyla huzurlu bir yaşam ortamı sunan 3S Firuze Konakları için lansman öncesi döneme özel avantajlı fiyatlar geçerli olacak.

Ortak kat bahçeleri muhteşem göl manzarasını gözler önüne seren 3S Firuze Konakları, ailenin küçük bireylerine hitap eden İlk Adım Parkı ve Macera Parkı'nın yanı sıra açık ve kapalı sinema salonu, sosyal mekânları, zengin

peyzaj alanıyla özlem duyulan mahalle kültürünü yeniden canlandırıyor. Akıllı ev sistemiyle donatılan proje, sakinlerine tamamen kendi kontrolleri altında kaliteli bir yaşam imkânı sunuyor.

Şehrin merkezinde bir yaşam için…

3S Firuze Konakları, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Havalimanı, Avcılar İDO İskelesi gibi önemli lokasyonlara yakınlığıyla merkezi bir noktada yer alıyor. 3S Firuze Konakları'ndan E-5, Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs Durağı ve yakın zamanda yapımı planlanan Yenikapı-Büyükçekmece Metrosu sadece yürüme mesafesinde bulunuyor. Deniz yolu ulaşımını tercih edenler için Avcılar İDO iskelesine sadece 5 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Satış Ofisi Tel: 444 37 11

Web: www.3sfiruzekonaklari.com.tr/tr/landing