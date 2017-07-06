TEKNİK YAPI, Deluxia Park ile Yeniden Kartal’da

Kartal'da yüksek prim ve marka kalitesini yansıtan projelerle tanınan Teknik Yapı, DELUXIA PARK ile kentsel dönüşüme kaldığı yerden devam ediyor. İki ayrı projeden oluşan DELUXIA PARK'ın Kartal'daki etabı ‘DELUXIA PARK Residence', 339 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Teknik Yapı, Anadolu yakasında başladığı dönüşüm projelerine, Kartal ve Maltepe'deki iki ayrı eseri ile devam ediyor. Teknik Yapı, Anadolu Yakası'nın her geçen gün daha da hızlı değerlenen bölgesi Kartal'da, adalar manzarasını sunan ‘DELUXIA PARK Residence' projesini satışa sunuyor. Kara, hava ve deniz ulaşımının merkezinde yer alan ‘DELUXIA PARK Residence', mükemmel lokasyonu, adalar manzarasına sahip daireleri ve yüksek kazanç potansiyeli ile dikkat çekiyor.

İstanbul'un Kartal semtinde hayata geçecek Teknik Yapı imzalı ‘DELUXIA PARK Residence', 35 katlı 1 rezidans, 6'şar katlı 2 ofis olmak üzere toplam 3 bloktan oluşuyor. 35 katlı rezidans kulesi, 1+1’den 3+1’e kadar toplam 364 homeofis özellikli lüks rezidans daireden oluşuyor. ‘DELUXIA PARK Residence' 7.157 m² alan üzerinde, 34 ticari üniteyi barındıran 6 katlı ofis blokları ise 1.900 m²'lik alanda yükseliyor.

‘DELUXIA PARK Residence', açık-kapalı otopark, açık havuz, Türk Hamamı, sauna, buhar odası ve fitness salonu ile konfor ve lüksü bir arada barındırıyor.

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