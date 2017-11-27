En ‘çekici’ ithal zirvede…

Ağır ticari araç pazarı Ocak-Ekim döneminde 13 bin 327 adet olarak tamamlandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik düşüş yaşayan ağır ticari araç pazarında 4 bin 465 adet çekici, 8 bin 862 adet kamyon satıldı.

Scania ilk 10 ayda toplam bin 188 adetlik satış gerçekleştirirken, bunun bin 21 adedi çekici oldu. En çok tercih edilen ithal çekici markası olan Scania, aynı zamanda toplam çekici pazarında da yüzde 23 pazar payı elde etti. Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, “Bu yıl sunduğumuz yeni nesil Scania araçlarımız ile satışlarımızda ivme kazanırken, 7 marka arasında en çok tercih edilen ithal çekici olmaya devam ediyoruz.

Ağır ticari araç satışları genelde Kasım-Aralık aylarında artmaktadır. Bu dinamiği de göz önünde bulundurursak, 2017 yılının geçtiğimiz yıl paralelinde kapanabileceğini söyleyebiliriz ” dedi.