Giulia Türkiye’de

Alfa Romeo Giulia, ülkemizde satışa sunuldu.

Giulia, tasarımı, son teknoloji yenilikçi motorları, mükemmel 50/50 ağırlık dağılımı, eşsiz teknik çözümleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye'de 2.0 litre 200 beygir arkadan itişli, 2.0 litre 280 beygir dört tekerden çekişli ve 2.9 litre 510 beygir arkadan itişli kombinasyona sahip 3 farklı motor seçeneği ve tüm motor seçenekleri, otomatik şanzımanla donatılmış olarak, müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Motor tipine göre Super, Veloce ve Quadrifoglio Verde adı verilen üç ayrı donanım seviyesine sahip Giulia, sıra dışı bir Alfa Romeo modeli olarak öne çıkıyor. Giulia 320 bin liradan başlayan fiyatlarla satılırken, Veloce modeli Q4 teknolojisine sahip yepyeni bir dört tekerlekten çekiş sistemi ile farklılaşıyor.