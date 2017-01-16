Orijinal yedek parçayı ‘dogruparca’dan öğrenin

Araç sahiplerinin en önemli giderlerinden biri hasar ödemeleri. Kullanılan yedek parçalar ise bu giderleri etkileyen en büyük unsur. Ancak üreticilerinmarka ve logosunu taşıyan orijinal yedek parçalar, piyasada sahte,menşei bilinmeyen, orijinal kalitedeolmayan, kullanımsüresi dolmuş, yanlış depolama ve benzeri sebeplerle garanti dışına çıkmış ithal yedek parçalardan ayrıştırılamıyordu.

Araç sahiplerinin en önemli giderlerinden biri hasar ödemeleri. Kullanılan yedek parçalar ise bu giderleri etkileyen en büyük unsur. Ancak üreticilerinmarka ve logosunu taşıyan orijinal yedek parçalar, piyasada sahte,menşei bilinmeyen, orijinal kalitedeolmayan, kullanımsüresi dolmuş, yanlış depolama ve benzeri sebeplerle garanti dışına çıkmış ithal yedek parçalardan ayrıştırılamıyordu.

Bu sorun ve fiyat farkı da tüketicinin cebine yansıyor.Yedek parça üreticimarkasını taşıyan orijinal yedek parçalara ait detaylar artık Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği OYPG'nininternet sitesine eklenenwww.dogruparca.com linkinden öğrenilebiliyor.