Yeni Alltrack Türkiye’de

Volkswagen Ticari Araç’ın ilgi gören modeli Caddy’nin, yeni versiyonu Alltrack, şık iç ve dış donanımıyla daha fazla konfor ve güvenlik sunuyor.

Yeni Caddy Alltrack'in dış tasarımındaki üç krom şeritli ön ızgara ve ızgara üzerinde yer alan Alltrack logosu ön kısımda göze çarpan ilk detaylar.

Çift reflektörlü halojen farlar, karartılmış arka cam ve stoplar, 15 inç alüminyum alaşımlı jantlar, gümüş renk tavan rayları, mat gümüş renk yan aynalar ve kapı eşiğinde bulunan gümüş rengi çıtalar dış tasarımda fark yaratan diğer detaylar. 2.0 TDI 102 bg. motorla satışa sunulan Caddy Alltrack, 94 bin 270 TL'den başlayan fiyatlarla ve Auto Credit ile ayda 990 TL'den başlayan taksitlerle satın alınabiliyor.