Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yeni Alltrack Türkiye’de

Volkswagen Ticari Araç’ın ilgi gören modeli Caddy’nin, yeni versiyonu Alltrack, şık iç ve dış donanımıyla daha fazla konfor ve güvenlik sunuyor.

10:4227 Kasım 2017
Otomotiv
Yeni Alltrack Türkiye’de
Volkswagen Ticari Araç’ın ilgi gören modeli Caddy’nin, yeni versiyonu Alltrack, şık iç ve dış donanımıyla daha fazla konfor ve güvenlik sunuyor.

Yeni Caddy Alltrack'in dış tasarımındaki üç krom şeritli ön ızgara ve ızgara üzerinde yer alan Alltrack logosu ön kısımda göze çarpan ilk detaylar.

1510928780_caddy_alltrack__1_

Çift reflektörlü halojen farlar, karartılmış arka cam ve stoplar, 15 inç alüminyum alaşımlı jantlar, gümüş renk tavan rayları, mat gümüş renk yan aynalar ve kapı eşiğinde bulunan gümüş rengi çıtalar dış tasarımda fark yaratan diğer detaylar. 2.0 TDI 102 bg. motorla satışa sunulan Caddy Alltrack, 94 bin 270 TL'den başlayan fiyatlarla ve Auto Credit ile ayda 990 TL'den başlayan taksitlerle satın alınabiliyor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar