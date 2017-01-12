Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr. Dt. Kerem Aras, Diş kaybının tedavisinde ne gibi uygulamalar yapıldığını anlattı.

Diş kaybının tedavisinde ne gibi uygulamalar yapılıyor?

Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr. Dt. Kerem Aras, Diş kaybının tedavisinde ne gibi uygulamalar yapıldığını anlattı.

Total protez (Damak protezi) hareketli yapıdaki bu protezler diş eksikliğinizi giderecektir, uygun fiyatlıdır ve kaliteli malzemelerle üretilirlerse estetik olabilirler. En büyük problemleri üst protezin ağızdan düşmesi, alt protezin ise yerinden çıkmasıdır. Uzun süre kullanılırlarsa dişsiz çeneye uyguladıkları basınç ile kemik kaybını hızlandırırlar. 1 hafta gibi kısa bir sürede üretilebilirler. İmplant destekli sabit protez en uygun tercihtir. Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr. Dt. Kerem Aras cevapladı.