Topuk çatlaklarından nasıl kurtulabilirsiniz?

Topuklarınızda oluşan çatlaklar enfeksiyona dönüşüp hayatınızı karartabilir. Topuklarda oluşan çatlaklardan doğal yöntemler ile kurtulabilirsiniz. İşte yapabilecekleriniz...

Topuklarınızda çatlaklıklar olmasın istiyorsanız düzenli şekilde ayak bakımı yapmanız, topuklarda biriken ölü deriyi henüz sertleşmeden temizlemeniz gerekmektedir.

İşte topuk çatlaklarından kurtulmanın yolları :

Muz, sertleşen topuk derisini yumuşatmada oldukça etkili bir yöntemdir. 1 adet muzu ezip topuklarınıza sürün ve 15 dakika bekletin. Temizledikten sonra nemlendiğini ve yumuşadığını sizde fark edeceksiniz.

Zeytinyağının cilt üzerinde birçok faydası olduğunu biliyoruz. Yatmadan önce topuğunuza süreceğiniz bir miktar zeytinyağını koruyucu çorapla ayağınızda bekletirseniz sabah yumuşacık topuklara kavuşabilirsiniz.

Ayaklarınızı her akşam sıcak sabunlu suda 15 veya 20 dakika bekletin. Bu işlem hem topuklarınızı nemlendirecek hem de ayağınızda oluşan çatlakların enfeksiyona dönüşmesine engel olacaktır.