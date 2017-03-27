İsveç kökenli Wheelys firması, yümütle otomatik bir mağaza sistemi geliştirdi. Wheelys247 mağazasına girmek için bir akıllı telefon uygulamasına ihtiyacınız var ve içeride ise sizi bir dijital asistan karşılıyor.

Bu mağazada sıra yok, kasa yok hatta görevli de yok

İsveç kökenli Wheelys firması, yümütle otomatik bir mağaza sistemi geliştirdi. Wheelys247 mağazasına girmek için bir akıllı telefon uygulamasına ihtiyacınız var ve içeride ise sizi bir dijital asistan karşılıyor.

Yenilikçi fikirleri seven İsveç kökenli Wheelys firması, dünyanın ilk tamamen otomatik mağazasını hizmete açtı. Şangay'da açılan “Wheelys247” ismindeki mağaza her gün ve 24 saat hizmet veriyor. Ama içinde kasa veya insan görevli bulunmuyor. Akıllı telefon uygulaması ile alışveriş yapıyorsunuz ve mağazayı bir dijital asistan gözetliyor.

Amazon Go: Mağazaya gelin, istediğinizi alın, para ödemeden gidin

Firma bu mağazanın küçük bir test versiyonunu önce İsveç'de denemiş. Başarılı olduğu görülünce Şangay gibi daha kalabalık ve yüksek trafikli bir ortama taşımayı düşünmüşler. Mağazaya girebilmek için akıllı telefon uygulamasını indiriyorsunuz ve üye oluyorsunuz. İçeriye girince mağazanın dijital asistanı sizi kameralardan tanıyor ve hoşgeldiniz diyor. Mağazada alışveriş yapmak için tek gereken, alacağınız ürünün barkodunu akıllı telefona okutmak.

Mağazadan çıkarken, aldıklarınızın toplam bedeli uygulamaya girdiğiniz kredi kartına otomatik şekilde fatura ediliyor. Böylece kasa sırası da beklemiyorsunuz. Güvenlik kameraları ve dijital asistan mağazayı devamlı kontrol atında tuttuğu için, bir şey alıp ödeme yapmadan kaçmanın imkanı yok. Benzer bir görevlisiz mağaza konseptini perakende devi Amazon da ABD'de deniyor.

Bu otomatik mağaza sistemi gelecekte başka markalara lisanslanıp satılır hale gelecek. Böylece her türden firma istediği yerde 7/24 çalışabilen dükkanlar açma becerisine sahip olabilir. Anlaşılan yapay zeka ve dijital asistanların, gelecekte insanların elinden alacağı işlerden biri de mağaza görevlisi pozisyonu olacak.