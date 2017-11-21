Bu robot el işaret dili konuşuyor!

Eğer çevrenizde yeteri kadar işaret dili çevirmeni yoksa, belki de en iyi seçenek bir robot el olabilir...

Dünya üzerinde duyma engelli milyonlarca insan var, bu kişilerin en kolay iletişim kurabildikleri yöntem işaret dili. Ama çevrelerinde yeteri kadar çok işaret dili bilen kişi bulunmuyor. Teknoloji belki buna da bir çözüm getirebilir. Belçika'daki Antwerp Üniversitesi'nden bir grup mühendislik öğrencisi, ‘ASLAN Projesi' adındaki bir çalışma yapmışlar. Bu projede amaç harfleri ve sayıları işaret dili ile yapabilen bir robot el.

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Proje 2014'de, üç master öğrencisinin duyma engellilerin yaşadıkları iletişim sorunlarını farketmeleri ile başlamış. Bu konuda birşeyler yapmak isteyen mühendislik öğrencileri üç boyutlu yazıcı teknolojisi ve raftan satın alınabilecek parçalar ile bir robot el tasarlamayı düşünmüşler. Böylece hem belli bir kesimin özel bir ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemişler, hem de robotik master tezlerini gerçekleştirmişler.

Bu robot el üç boyutlu yazıcıdan çıkmış 25 parçadan oluşmakta, ilk prototipi basmaları 139 saat sürmüş. Robot eli tamamlamak için ayrıca 16 servo motor, 3 motor idare işlemcisi ve bir Arduino minibilgisayar kullanılmış. Robotun bağlı olduğu bilgisayara metin olarak girilen kelimeler, el ve kolun çeşitli önceden programlanmış hareketleri ile işaret dili harflerine dönüşüyor. Robot henüz bir insanın tüm işaret dili hareket esnekliğine sahip değil ama araştırmacılar ileride bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Ayrıca sisteme sesli giriş de eklenmesi söz konusu; yani bir kişinin mikrofona söylediği bir cümlenin ses tanıma ile metne çevrilip robota aktarılması da mümkün olabilecek.

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