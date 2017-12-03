Demonte edilip başka yere kurulabilen stadyum projesi

Hiç inşa edildikten sonra, işi bitince sökülüp başka yere kurulan stadyum duydunuz mu?

Günümüzde yük konteynerleri çok orijinal şekillerde kullanılabiliyor. Modern mimarinin en yeni malzemesi kabul edilen konteynerlerden havuzlar, evler, hatta oteller inşa edilebiliyor. Ama bir stadyum tasarımı şimdiye kadar kimsenin aklına gelmemişti. Buna ilk örnek ise Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası için planlanan ‘Ras Abu Abut Stadyumu' olacak gibi görünüyor.

Bu otel modüler konteyner kutularından inşa edildi

Madrid kökenli Fenwick Iribarren Studio'nun tasarladığı stadyum modüler ve takılır-sökülür bir mantıkta inşa edilecek. Stüdyo stadyumlar konusunda acemi değil ama daha önce konteynerler ile çalışmamış. Stadyumun özellikle sökülüp başka bir yere kurulabilir olması talep edilmiş durumda, bu yüzden de konteynerler ideal bir yapı malzemesi haline geliyor. Bunun sebebi de bu stadyumun sadece 2022 FIFA Dünya Kupası etkinlikleri için kullanılacağı gerçeği. Yani aslında Katar'ın normalde bu stadyuma ihtiyacı yok. Çünkü şehirde zaten daha yüksek kapasiteli başka stadyumlar bulunuyor.

40 bin kişi kapasiteli Ras Abu Abut Stadyumu kupadan sonra, başka şehirlerde spor etkinliklerine evsahipliği yapabilmesi için demonte edilip götürülecek. İskelet yapısı bile modüler olan stadyumun konteynerlerden oluşması, söküldükten sonra kara yolu ile kolayca taşınabilmesini de sağlayacak. Ayrıca normal stadyum tasarımlarına göre daha az parça ve daha az işçilik gerektireceği için, maliyetinin de daha düşük olması hedeflenmiş.