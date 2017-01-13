Dişlerinizi fırçalarken kendinizi daha zeki hissedeceksiniz

Yapay zekanın girmediği bir tek yer diş fırçaları kalmıştı. Bu eksik de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İçinde minik bir işlemci olan ve akıllı cep telefonu uygulaması da olan bir diş fırçası geliştirildi.

Yapay zekanın girmediği bir tek yer diş fırçaları kalmıştı. Bu eksik de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İçinde minik bir işlemci olan ve akıllı cep telefonu uygulaması da olan bir diş fırçası geliştirildi.

Bundan tam iki yıl önce dünyanın ilk internete bağlanan diş fırçası modelini piyasaya süren Kolibree firması, şimdi çok gelişmiş yeni bir diş fırçasıyla öne çıkmaya çalışıyor. Kolibree, yapay zeka (AI) teknolojisini kullanan ve içindeki minik işlemci sayesinde alışkanlıklarınızı kaydeden diş fırçasına Ara adını vermiş.

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Yapay zekaya sahip Ara, diğe ürünlerde olduğu gibi davranışlarınızı kaydetmek için cihazı her seferinde akıllı telefon uygulamasına bağlanmaya çalışmıyor. Her diş fırçaladığınızda yaptıklarınız otomatik olarak fırçaya kaydeden Ara'nın işlemcisi kendi özel yapay zekasıyla alışkanlıklarınızı analiz ediyor. Ara'nın telefonlarınızda kullanabildiğiniz bir uygulaması da var. Bu uygulama ve ayrıca haftalık otomatik e-postalar ile diş fırçalamada ne durumda olduğunuzu size gösteriyor.

Fırçalama süreniz, hangi aralıkla fırçaladığınız, dişlerinizin neresini nasıl fırçaladığınıza dair raporlar ve sizin için özel yönlendirmeler ile daha sağlıklı dişlere sahip olabilirsiniz. Eğer ilginizi çektiyse, firmanın web sitesinden Ara akıllı diş fırçasını sipariş edebiliyorsunuz.