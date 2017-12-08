Dünyanın ilk elektrikli kargo gemisi suya indi!

Bu gemi sadece bataryalarından aldığı gücü kullanıyor ve çevreye hiç zarar vermiyor...

Çin bugünlerde dünyanın ilk tam elektrikli yük gemisini kullanmaya başlamanın haklı gururunu yaşıyor. Gemi geçtiğimiz ay Guangzhou şehrinde suya indirilmiş. ‘Guangzhou Shipyard International Company' tarafından üretilen bu geminin lityum-iyon bataryaları 2 saat boyunca şarj edildikten sonra, 80 kilometre kadar yol gidebiliyor. 2 saat de gemiden kargoların indirilmesi ve tekrar yüklenmesi için yeterli bir süre.

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2 bin metrik ton ağırlığındaki elektrikli yük gemisi 70,5 metre uzunluğunda, 2 bin 400 kWh'lık batarya kapasitesine sahip, bu da 40 adet elektrikli arabanın gücüne denk. Gemi saatte 12,8 kilometre hızla yol alabiliyor ama bu bir kargo aracı olduğu için, geminin hızından çok yük taşırken çevreye hiç zarar vermiyor olması önemli. Geminin tasarımını gerçekleştiren ‘Hangzhou Modern Ship Design' firması bu teknolojinin yakın gelecekte yolcu gemilerine de uygulanacağının haberini veriyor.

Kargo gemileri lojistik sektöründe çevreye en çok zarar veren taşıma araçları olarka bilinmekte. Bunun sebebi çok güçlü motorlara sahip olmaları ve bu motorların benzin ile çalıştırılması. Bu da yük gemilerinin hepsini birer karbondioksit emisyon kaynağı haline getirmekte. Nasıl elektrikli kamyonlar çevreye hiç zehirli sera gazı yaymadan yük taşıyacaksa, aynısı elektrikli gemiler için de söz konusu olacak.