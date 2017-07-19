Facebook’dan animasyonlu GIF yapma özelliği

Eğer animasyonlu GIF paylaşmayı seviyorsanız, Facebook iOS uygulamasının bu yeni özelliğine bayılacaksınız

Son yıllarda sosyal medyada animasyonlu GIF kullanımı hızla arttı. Bu sevimli küçük animasyonlar videolardan daha az yer kaplıyor ama ses barındırmıyor. Hızlı yükselişinin ardında ise hem yapımını kolaylaştıran araçların gelişmesi ve pratikleşmesi, hem de farklı sosyal medya araçlarının formatı benimsemesi yer alıyor. Her ne kadar Facebook bu benimseyenlere geç katılmış olsa bile, animasyonlu GIF'ler artık sisteme entegre durumda.

Facebook'dan ikinci sanal gerçeklik atılımı: Yeni gözlük geliyor

Ama Facbeook bu kadarla da kalmıyor ve kendi animasyonlu GIF'lerinizi üretebilmeniz için bir araç da sağlayacak. Şu anda test halinde olan bu özellik, ilk olarak Facebook'un iOS uygulamasında görülmüş. Facebook'un içinden foto veya video çektiğiniz kameraya girince, ekranın üzerinde GIF kaydetme için yeni bir buton görebilirsiniz. Bu özellik ile kaydedeceğiniz animasyonlu GIF'ler birkaç seniye uzunluğunda olacak. Ama Facebook kamerası içindeki tüm efekt ve çerçeveleri ekleyebileceksiniz.

Animasyonlu GIF'i kaydetmeyi ve düzenlemeyi bitirince isterseniz bir mesaja, yoruma veya sayfanıza ekleyebilirsiniz. Eğer kayıt işini direk telefonunuza yaparsanız bir video olarak kaydediliyor ve başka sosyal medya uygulamalarında animasyonlu GIF olarak paylaşamıyorsunuz. Yani GIF'lerinizi şimdilik sadece Facebook içinde kullanma ile sınırlısınız. Bu özellik şimdilik az miktarda iOS kullanıcısına güncellenmiş durumda. Ayrıca Android için ne zaman geleceği konusunda da bilgi yok.