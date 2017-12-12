Google Pixel 2 XL Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yeni akıllı telefon Google Pixel 2 XL özellikleri

Teknoloji Google geçtiğimiz günlerde Google Pixel 2 XL tanıtımını gerçekleştirmişti. Teknoloji tutkunları Google Pixel 2 XL özellikleri ve Türkiye fiyatı ne diye soruyor. Google Pixel 2 XL büyük ekranı ve üst seviye donanımı ile dikkatleri çekiyor.

Google, akıllı telefon pazarına girdi. Teknoloji devi kullanıcıların yüzünü güldürecek bir akıllı telefon yarattı. Google Pixel 2 XL, hem telefon hem de tablet deneyimini bir arada yaşamak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. İşte Google Pixel 2 XL özellikleri ve fiyatı hakkında ayrıntılı bilgiler…

GOOGLE PİXEL 2 XL ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6 inç, 1440 x 2880 piksel, Corning Gorilla Glass 5

İşlemci ve Grafik Birimi: Qualcomm Snapdragon 835 – Adreno 540

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 ve 128 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel, OIS destekli, f/1.8

Ön Kamera: 8 megapiksel, f/2.4

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Batarya: 3520 mAh

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut ve ağırlık: 157.5 x 76.2 x 7.6 mm – 175 gram

GOOGLE PİXEL XL FİYATI NE KADAR?

Google Pixel 2'nin 64 GB'lık modelinin ABD fiyatı 650 dolar. Cihazın 128 GB'lık modeli ise 750 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Google Pixel XL 2'nin ABD fiyatı ise 849 dolar.