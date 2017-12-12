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İşte 2018 model WhatsApp’ın yeni özellikleri!

WhatsApp 2018'de büyük değişikliklerle geliyor. En çok kullanılan mobil uygulamalar arasında yer alan WhatsApp yeni yıla önemli değişikliklerle giriyor. Beta sürümü ile çok önemli bir Youtube detayından söz ediliyor. İşte 2018'deki WhatsApp'ın yeni özellikleri...

14:4512 Aralık 2017
Bilim - Teknoloji
İşte 2018 model WhatsApp’ın yeni özellikleri!
WhatsApp 2018'de büyük değişikliklerle geliyor. En çok kullanılan mobil uygulamalar arasında yer alan WhatsApp yeni yıla önemli değişikliklerle giriyor. Beta sürümü ile çok önemli bir Youtube detayından söz ediliyor. İşte 2018'deki WhatsApp'ın yeni özellikleri...

WhatsApp, tıpkı Instagram gibi en çok kullanılan mobil uygulamalar arasında en önde gelen uygulamalardan. Sık sık yaptıkları değişiklerle gündemde kalan WhatsApp, 2018 yılına da tamamen yeni özellik ve uygulamalarıyla giriyor. İşte o değişiklikler…

İşte 2018’in yeni WhatsApp’ı

2018-emoji

İlk yenilk kullanıma sunulacak 56 yeni emoji olacak. Var olan emojiler de değişiyor

2018-yeni-emojiler

Bir başka yenilik de değişen stickerlar. Fotoğraflar ve videolar üzerinde paylaşılan etiketlerin sayısı ve çeşitleri artacak.

WhatsApp ayrıca telefonunuzda kapladığı yeri de azaltmak için bir çalışma içinde. Akıllı optimizasyonla görüntülerin kalitelerinden kaybetmeden fotoğrafların boyutları da sıkıştırılarak küçültülecek.

Yeni arama butonuyla da fotoğraf, video ve GIF arama işlemleri kolaylaştırılacak.

Gerçek zamanlı lokasyon gönderme imkanı da geliyor.

Yeni dizaynlarla dinamik etiketlere zaman ve lokasyon eklenebilecek

whatsapp-youtube

YouTube videoları WhatsApp’ta gösterilebilecek.

YouTube videoları WhatsApp’ta oynatılabilecek. Grup yöneticilerinin kontrolleri artacak. Grubu oluşturan kişi diğer yöneticiler tarafından gruptan atılamayacak. Ayrıca yönetici bazı kullanıcıların yorumlarını deaktivite edebilecek.

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Son güncelleme: 14:5112.12.2017
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