Kepler uzay teleskobu nedir? Dünya dışında yaşam var mı?

Kepler uzay teleskobu nedir? NASA dünya dışındaki gezegenlerde hayat var mı sorusunun cevabını arıyor. Kepler uzay teleskobu ise dünya dışındaki gezegenleri keşfediyor ve bu gezegenlerde yaşam var mı sorusunun cevabını arıyor

Kepler uzay teleskobu nedir? Dünya dışında yaşam var mı sorusu günümüzde insanlığın geleceği için oldukça önemli bir gündem. NASA bu sorunun cevabını arıyor. Kepler uzay teleskobu, dünya dışındaki gezegenleri araştırmaya yarıyor. İşte Kepler uzay teleskobu hakkında ayrıntılı bilgiler…

KEPLER UZAY TELESKOBU NEDİR?

Kepler uzay aracı, NASA tarafından gökadamızdaki diğer yıldızların etrafında dolanan Dünya benzeri karasal gezegenleri bir ışıkölçer yardımı ile araştırma ve algılama amaçlı olarak tasarlanmış bir uzay teleskobudur.

Kepler görevi NASA'nın Keşif Programı çerçevesinde düşük bütçeli ama odaklanmış bilimsel bir görevidir. Sistem tasarımı, görev etkinliği ve bilimsel veri çözümlemeleri NASA'nın Ames Araştırma Merkezi başkanlığı ve ev sahipliğinde, görev aşaması Jet Propulsion Laboratory uçuş sistemi ise Ball Uzay ve Teknolojileri Şirketi denetiminde hazırlanmıştır.

Kepler Uzay aracı UTC[6] ile 7 Mart 03:49 tarihinde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden gönderildi.

KEPLER UZAY TELESKOBUNUN AMACI NE?

Keplerin ana bilimsel amacı gezegen sistemlerinin yapısı ve çeşitliliklerini incelemek. Bunu yapması, birçok yıldızı aşağıdaki teknikleri kullanarak gözlemesiyle olacak:

Güneşe benzerliği belirlenmiş yıldız tiplerinin etrafındaki yaşanabilir bölgelerde kaç tane karasal ve daha büyük gezegen bulunduğunu saptamak.

Bu gezegenlerin büyüklüğü, şekilleri ve yörünge değerlerini belirlemek.

Çoklu yıldız sistemlerinde kaç tane gezegen bulunabileceğini araştırmak.

Yıldızlar etrafında kısa dolanımlı yörüngelere sahip dev gezegenlerin dolanım süresi, parlaklık, büyüklük, kütle ve yoğunluklarını saptamak.

Değişik tekniklerle, gezegen sistemlerinin etrafındaki olası ek üyeleri tanımlamak.

Gezegenlere ev sahipliği yapan yıldızların özelliklerini belirlemek.

KEPLER TELESKOBU 100’DEN FAZLA GEZEGEN KEŞFETMİŞTİ

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen sene Kepler uzay teleskopunun 100’den fazla Dünya boyutlarında yeni gezegen keşfettiğini duyurmuştu.

Teleskop aynı zamanda, uzayın ‘yaşama elverişli koşullara sahip bölgeleri’ olarak bilinen alanda dokuz küçük gezegen de tespit etmişti. Bu alanlardaki koşulların, sıvı suyun varlığına ve yaşamaya elverişli olabileceğine inanılıyor.

Yeni bulgular, Kepler tarafından keşfedilen 1284 yeni gezegenin bulunduğu katalogda yer alıyor.

NASA, bu keşiflerin Güneş sistemi dışındaki yeni gezegenlere ilişkin en büyük gelişme olduğunu söyledi.

Kepler’in istatistiksel analizleri, gök bilimcilere Dünya’ya benzer gezegenlerin nasıl olabileceğine dair veriler sunuyor.

Kepler teleskobunun göreviyle ilgili çalışan Nasa’nın California’daki Ames Araştırma Merkezi’nde görevli bilim insanı Dr Natalie Batalhya, hesapların Samanyolu’nda 10 milyardan fazla yaşamaya elverişli gezegen olabileceğini söyledi.

Dr Batalha, “Yıldızların yaklaşık %24’ü, Dünya’nın boyutlarından ortalama 1.6 kat daha küçük olan yaşama elverişli gezegen barındırıyor. Bu bizim hoşumuza giden bir rakam çünkü bu boyutların altındaki gezegenlerin kayalıklardan oluştuğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Dr Batalha, “Eğer yaşanabilir en yakın gezegen neresi olabilir diye soruyorsanız, bu yaklaşık 11 ışık yılı uzaklıkta, aslında çok yakın bir mesafe” diye ekledi.

James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemciler de Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin atmosferinden geçen yıldız ışıklarını inceliyor. Bu da olası biyolojik verileri sağlıyor.