LG G6 su ve toza dayanıklı olacak!

MWC 2017 yaklaşırken firmaların reklam kampanyaları da artıyor. Bu firmalardan biri olan LG,yeni akıllı cep telefonu modeli G6 için yepyeni bilgiler paylaştı.

MWC 2017 yaklaşırken firmaların reklam kampanyaları da artıyor. Bu firmalardan biri olan LG,yeni akıllı cep telefonu modeli G6 için yepyeni bilgiler paylaştı.

Yeni bir günle birlikte, yeni bir LG G6 teaser’ıyla karşınızdayız. Zira firma her gün yeni bir tanıtım görseli yayımlıyor ve bugünkü görselin anlatmak istediği şey cihazın su ve toz geçirmezlik özelliği. Hatırlarsanız dün cihazın güvenilir olması, bir gün önce de sizlere ilettiğimiz gibi kendi kişisel asistanı ile birlikte satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı.

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LG G6 yepyeni özelliklerle gelecek

Yukarıdaki görselde gördüğünüz Under Pressure yani Baskı Altında tamlaması aslına bakarsanız direkt olarak cihazın suya dayanıklı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Zira cümlenin başında Resist more yani daha dayanıklı gibi bir ibare de yer alıyor. Zaten görselin renginin de mavi seçilmiş olması insana otomatik olarak su altı çağrışımı yapıyor da denebilir.

Kısacası cihaz bir metreye kadar su altına girebilen bir yapıya ve en önemlisi de toza karşı dayanıklı metal bir kasaya sahip olacak gibi görünüyor.

LG G6’nın 26 Şubat 2017 tarihinde Mobile World Congress 2017’de tanıtılacağını da belirtelim.