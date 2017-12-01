Siri’yi ‘Müslüman’ yaptılar!

Apple’ın kullanıcı asistanı "Siri" yeni yapılan kullanıcı lisansı sözleşmesi gereği artık söyleneni tekrar etmiyor. Bunu farkeden Türk kullanıcılar bu kez Siri'ye Kelime-i Şehadet getirtmek için farklı bir yöntem geliştirdiler. İşte o yöntem ve Siri'nin 'Müslüman' yapıldığı video...

iPheon’ların ünlü kullanıcı asistanı Siri, ‘Müslüman oldu’. Sözleşme gereği artık söylenenleri tekrar etmeyen kullanıcı asistanı Siri bir Türk’ün ısrarlarına dayanamayarak ‘Müslüman oldu’. Kelime-i Şehadet getiren Siri tüm sosyal medya takipçilerini güldürmeyi başardı. İşte o video

İLGİLİ HABER Apple Watch Series 3'ün özellikleri neler?