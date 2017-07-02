Telefonda hafıza nasıl artar? İşte telefonda depolama alanı artırma yöntemleri

Akıllı telefonlarda birçok özellik ilerliyor, kaliteli fotoğraflar, kapsamlı uygulamalar telefonun hafızasında geniş yerler kaplıyor. Peki telefonda hafızayı artırmak için hangi işlemleri uygulamak gerekir? Akıllı telefonlarda hafıza nasıl boşaltılır?

Telefonlarda hafıza problemleri kimi zaman telefonu kullanılamayacak duruma getirebiliyor. Kamera kalitesi artan telefonlarda her bir fotoğraf azımsanmayacak kadar alan kaplıyor. Farklı işlevleri olan yüksek boyutlu uygulamalar ve örnekleri arttırılabilecek sebeplerle telefon hafızaları yetersiz kalmakta ve kullanıcılara depolama alanı sıkıntsı çektirmekte. Akıllı telefonlarda hafıza artırmak için birçok yol bulunuyor. İşte sizi depolama sıkıntısından kurtaracak işlemler…

KABLOSUZ HARDDİSK

Harddisk teknolojilerinin de gelişmesiyle farklı özellikleri bulunan harddiskler de üretilmeye başladı, kablosuz bağlantı yöntemini kullanan harddiskler telefonunuza Wİ-Fİ alanı aracılığıyla bağlanarak size yüksek kapasiteli alanlar sunabilmekte.

BULUT DEPOLOMA ALANLARI

Akıllı telefonunuzda arttırabilir hafıza özelliği yoksa ya da arttırdığınız hafızaya rağmen depolama sorunu yaşıyorsanız, size internette depolama yapma imkanı sağlayan bulut uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bulut depolama uygulamaları telefonunuzdaki verileri internet ortamına taşıyarak, telefonuzda boş alan açmanızı sağlayacaktır. Fakat bulut depolama uygulamalarında büyük bir dezavantaj bulunmakta, malesef bu programlar sürekli internet verinizi kullanmakta ve size mobil veri kotası konusunda sorunlar yaşatabilmekte.

EKSTRA HAFIZA ALANI AÇIN

Arttırılabilir hafıza özelliği bulunan telefonlar için microSD kartlar büyük kurtarıcı. Eğer akıllı telefonunuzda microSD kart girişi mevcutsa yüksek kapasiteli bir microSD kart size büyük bir alan açma fırsatı yaratabilir. Gelişen teknolojiyle artan hafıza boyutları microSD kartların fiyatlarının düşmesine de sebep oldu, 70 lira civarında bir fiyada 64 GB microSD kart alınabilmekte.

GEREKSİZ UYGULAMALAR YER KAPLIYOR

Akıllı telefon dünyasında uygulama sayısı gün geçtikçe artmakta, birçok işe yarar uygulama kullanıcıları cezbederken telefonlarda fazlaca işe yaramayan uygulamalar da bulunmakta. Özellikle bazı telefon modelleriyle yüklü gelen ve bazı kullanıcıların farkında bile olmadığı uygulamalar hem telefonu yormakta hem de fazlaca yer kaplayarak depolama alanını kısıtlamakta. Telefonunuzun uygulama yöneticisi bölümünden kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak kendinize uygun uygulamalar için yer açabilirsiniz.